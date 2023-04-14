Украина вернула тела еще 82 павших защитников

Украина 14 апреля добилась возвращения домой тел 82 погибших украинских воинов. Их забрали с временно оккупированных территорий нашего государства.

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Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Теперь Героев родные смогут похоронить достойно.

"Сегодня удалось вернуть домой тела 82 погибших украинских военных. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами. Отметим, что передача тел погибших защитников осуществляется в соответствии с нормами Женевской конвенции", – отмечено в сообщении.

Там также обратились к украинцам, не знающим, где находятся их родные. Людей призвали сообщать об этом Уполномоченному по пропавших без вести. Сделать это можно, позвонив на горячую линию 0 800 339 247 или по личному номеру Уполномоченного (099) 792-01-26.

В выходные можно отправлять сообщения в Viber и Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Напомним, 10 апреля из российского плена вернулись еще 100 украинцев. Освобождены военные, моряки, пограничники и нацгвардейцы, которые защищали, в частности, Мариуполь и Гостомель.

Среди освобожденных есть воины с серьезными ранениями и тяжелыми заболеваниями.