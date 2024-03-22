Об обстрелах инфраструктуры

Мы входим в самую агрессивную фазу 2024 года. У Путина сейчас абсолютная эйфория от выборов и он и его окружение во многом путают внутренние победы с внешними.

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При цьому, судячи з усього, він щиро вірить, що за 2-3 місяці його покличуть за стіл переговорів. І ці два місяці будуть багато в чому визначальними для всіх нас через істерію російської пропаганди про переговори, яких хоче Росія і які відкидає Україна (я неодноразово писав, що це головний наратив російської інформаційної війни).

Чому 2-3 місяці? На більше в них просто не вистачить сил для інтенсивних бойових дій. Це, якщо хочете, спроба такого собі бліц-кригу. Головне - самим себе не загнати в пастку російської пропаганди. Це, між іншим, одна з найсерйозніших загроз.

Це, звичайно, не означає, що далі війна зупиниться. Але далі буде певна (дуже умовна), але передишка. Зараз важливо витримати саме бліц-криг.