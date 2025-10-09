Украина во время атаки на базу ФСБ в оккупированном Крыму использовала три ракеты "Фламинго" – Die Welt

Новейшая украинская ракета FP-5 "Фламинго" вероятно атаковала Россию. Во время атаки на базу Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ) в северной части оккупированного Крыма, было применено три ракеты.

Об этом сообщило издание "Die Welt". Эксперт по ракетным технологиям Фабиан Гофман заявил, что две из трех ракет достигли района цели, одна попала примерно в 100 метрах от объекта.

Существуют сообщения об использовании ракеты в боевых условиях. В частности, во время атаки на базу ФСБ в оккупированном Крыму было применено три крылатые ракеты – по оценке эксперта Фабиана Гофмана из Университета Осло, две из них достигли цели, одна попала примерно в 100 метрах от заданной точки. Анализ на месте показал кратеры диаметром до 15 метров.

Заявления Владимира Зеленского

Президент Владимир Зеленский делал заявления, которые намекают на возможность применения дальнобойного оружия для поражения критической инфраструктуры противника. В частности, он предупредил, что в ответ на атаки на Украину возможны удары по энергетической инфраструктуре Москвы. Представитель Генштаба не подтвердил, что "Фламинго" уже разворачиваются.

Удары по гражданской энергетической инфраструктуре по международному гуманитарному праву запрещены, и угрозы относительно таких атак вызывают беспокойство правозащитных организаций. В тексте также приведено мнение датского аналитика Андерса Пук Нильсена, который предполагает, что угроза использования дальнобойного оружия может быть составляющей подхода "око за око" с целью вынудить противника к компромиссу или к взаимному отказу от атак, по крайней мере на энергетическую инфраструктуру, дальнобойными средствами.

Технические характеристики ракеты

Украинская крылатая ракета FP-5 "Фламинго" была представлена около двух месяцев назад. Имеет более тонны взрывчатки. Конструкторская дальность полета до 3 000 км делает "Фламинго" средством поражения объектов существенного значения далеко в тылу противника, чего не обеспечивали предыдущие западные системы вооружения.

Производитель Fire Point, изначально сообщавший об изготовлении 30 единиц в месяц, этот показатель уже повысился до 50 единиц в месяц и, по прогнозам, может достичь 200 единиц в месяц.

Стоимость запуска

Согласно информации издания "The Economist", стоимость одного запуска составляет около 500 тыс. евро – дешевле, чем американский "Томагавк", который оценивается в примерно 2 млн евро за единицу, но уступает ему в точности.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в последние дни Украина применяет только изделия собственной разработки, в частности дроны. По его словам, детали о других дальнобойных средствах пока не раскрываются.

Также ранее появилась информация, что для атак на российские НПЗ украинские военные применяют не только дроны, но и отечественные дальнобойные ракеты FP-5 "Фламинго". В "The Economist" отметили, что если FP-5 окажется способной пробивать российскую противовоздушную оборону, это выведет украинскую кампанию дипстрайков на "новый уровень разрушительной силы".

