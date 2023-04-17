Украина во время последнего обмена пленными передала России пятерых мусульман: Кадыров отказался от встречи с ними

В ходе обмена пленными 16 апреля Украина передала РФ еще пятерых пленных мусульман. С инициативой обмена всех исповедующих ислам военнопленных по случаю Рамадана Украина выступила раньше и уже передает мусульман, зато РФ не отдала ни одного украинского воина, исповедующего эту религию.

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Однако глава Чечни Рамзан Кадыров отказался встретиться с освобожденными, потому что "у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену", он также отправил только что переданных Украиной чеченцев на фронт. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"Во время последнего обмена Украина передала России еще пяти пленных мусульман. Напомним, что по случаю священного месяца Рамадана Украина выступила с инициативой вернуть всех пленных мусульман с обеих сторон. К сожалению, ответной реакции не было. Ни одного украинского военнопленного мусульманина Россия не вернула", – отметили в Координационном штабе.

Там также констатировали: на родине освобожденные мусульмане столкнулись с удивительным пренебрежением.

"На родине возвращенных из плена российских мусульман, приняли не слишком гостеприимно и без должного уважения. В частности, Рамзан Кадыров отказался встретиться с освобожденными и заявил, что все, кто был в плену, должны вернуться на фронт. Это лишний раз демонстрирует пренебрежительное отношение государства- агрессора к своим военным. Международному сообществу следует обратить внимание на негуманное отношение государства-агрессора даже к собственным военным, которые возвращаются из плена", – отметили в Координационном штабе.

Кадыров действительно наотрез отказался встретиться с освобожденными из плена единоверцами.

"В Грозный вернулись из украинского плена пятеро чеченских бойцов....Я считаю, что у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену. Оправдания могут быть разные, но во что бы то ни стало, воин должен доказать, что у него не было другого выхода. И доказать это нужно, вернувшись на передовую. Поэтому я не встретился с вернувшимися", – выдал Кадыров.

Более того: глава Чечни отправил только что освобожденных из плена назад на фронт – "доказывать", что они не трусы.

"Это вопрос чести не только отдельно взятого бойца, но и вопрос чести всего подразделения, всего полка, в котором бойцы служат. Пусть докажут, что они не избегали боя, не боялись встретиться с врагом и не искали возможности сложить оружие и спастись от пуль", – отметил "пехотинец Путина".

Он также рассказал, что за час до попадания в плен эти чеченцы выходили на связь и жаловались, что у них заканчиваются боеприпасы. Следовательно, убежден Кадыров, чьи тикток-воины любят снимать ролики с беспорядочной стрельбой по кустам и пустым окнам домов, именно эти кадыровцы должны были "обдумывать каждый выстрел, беречь каждый патрон".

Ранее Украина передала двух пленных оккупантов-мусульман в ходе обмена 10 апреля. Это было сделано по случаю священного для мусульман месяца Рамадана, который в этом году завершается 21 апреля. Так, подчеркнули в Координационном штабе, наше государство подтверждает уважение этой религии и гуманное отношение к военнопленным.

Напомним, на Пасху, 16 апреля, Украина вернула из плена 130 своих воинов: 92 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 20 терроборонцев, 11 нацгвардейцев, трое пограничников, по два представителя Военно-морских сил и Государственной специальной службы транспорта.

Большинство освобожденных воинов защищали Украину на Бахмутском и Соледарском направлениях, а также на Запорожье, Херсонщине, Луганщине. При этом 48 из 130 освобожденных 16 апреля защитников Украины считались пропавшими без вести.