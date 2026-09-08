Украина впервые продемонстрировала пусковую установку ЗРК «Корал»: что известно о разработке. Фото

Украина в ходе оборонной выставки MSPO в Польше впервые продемонстрировала пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Корал". Речь идет о самоходной машине на шасси чешского грузовика Tatra, с которой должна запускаться украинская ракета для перехвата воздушных и баллистических целей.

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Об этом сообщает "Милитарный". Представленный образец позволяет увидеть, как выглядит наземная платформа этого комплекса.

Что известно о "Корале"

Ракету разрабатывают как средство поражения воздушных и баллистических целей в составе системы противовоздушной обороны. В исключительных случаях ее планируют использовать против наземных или надводных радиолокационно-контрастных целей.

Масса ракеты составляет 450 кг, из которых 36 кг приходится на боевую часть. Система наведения сочетает инерциальную навигацию, радиокоррекцию и активную радиолокационную головку самонаведения.

Длина ракеты составляет 4,8 м, диаметр — 230/300 мм. Размах её крыльев достигает 835 мм, а рулей — 685 мм.

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Как разрабатывался комплекс

Опытно-конструкторские работы по проекту "Корал" начались в 2016 году. Тогда проект ракеты фигурировал в документах как составная часть зенитного ракетного комплекса корабельного базирования.

Публично о "Корале" широко заговорили в 2021 году, когда ДККБ "Луч" представило полноразмерный макет ракеты на выставке "Оружие и Безопасность-2021". Тогда её позиционировали как унифицированную модульную ракету, которую планировали использовать в составе сухопутных и корабельных ЗРК, а потенциально — также как ракету класса "воздух-воздух".

На начальном этапе "Корал" имел значительно более скромные заявленные характеристики: дальность поражения до 30 км, высота поражения до 10 км, масса около 300 кг и боевая часть массой 25 кг. Длина ракеты тогда составляла 4,33 м, диаметр — 230/260 мм.

При этом конструкторы отмечали, что конкретные характеристики могли изменяться в зависимости от требований заказчика. Одной из ключевых особенностей проекта должна была стать максимальная унификация его компонентов.

В 2021 году генеральный конструктор ГККБ "Луч" Олег Коростелев оценивал готовность комплекса примерно в 70%. Тогда же предприятие рассматривало возможность создания целой линейки украинских ЗРК с дальностью поражения около 10 км, 30–40 км и до 100 км, а "Корал" должен был занять среднюю нишу в этой системе.

Напомним, украинская компания Fire Pointзавершила разработку ракеты-перехватчика FP-7.X для борьбы с баллистическими целями. В ходе испытаний ракета подтвердила заявленные характеристики и должна стать основой перспективного противоракетного комплекса FREYA.

Как писал OBOZ.UA, оборонная компания Fire Point рассчитывает ускорить разработку совместного украинско-европейского комплекса ПРО FREYJA, предназначенного для перехвата баллистических ракет. В компании надеются, что первые перехватчики нового комплекса будут готовы к концу 2026 года.

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