Украинская антибаллистика будет уже в этом году: в Fire Point рассказали, как продвигаются работы

Благодаря более сильной политической поддержке стран ЕС оборонная компания Fire Point рассчитывает на ускорение разработки совместного украинского и европейского комплекса ПРО FREYJA, способного перехватывать баллистику. Производитель надеется, что первые такие перехватчики будут готовы к концу 2026 года.

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Об этом в комментарии Reuters заявил Денис Штилерман, соучредитель и главный конструктор Fire Point. Напомним, что 16 июня это предприятие подписало меморандум о взаимопонимании с мюнхенской ВПК-компанией HENSOLDT. Последняя будет поставлять радары TRML-4D для системы противоракетной обороны.

Отечественная Fire Point будет генеральным подрядчиком и возьмет на себя ответственность за проектирование системы ПРО, испытание и поставки собственных ракет FP-7X, пусковых установок и средств управления системой.

На этом сотрудничество с европейцами не ограничивается: Штилерман сообщил, что компания находится в процессе подписания соглашения с европейской оборонной фирмой на поставку инфракрасных устройств самонаведения для зенитных ракет.

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Также ведутся переговоры с другим европейским производителем относительно радиочастотных головок самонаведения (они позволят ракетам-перехватчикам отслеживать цели с помощью электромагнитных сигналов).

Штилерман не раскрыл информации касательно того, о каких именно европейских компаниях идет речь.

Сроки появления новой антибаллистики зависят от партнеров

Соучредитель Fire Point отметил, что союзники продемонстрировали более решительные шаги, и это ускорило сроки реализации проекта под кодовым названием FREYJA.

Еще в апреле Штилерман считал, что завершить FREYJA до конца следующего года не удастся. Теперь его прогнозы более оптимистичны.

"Что-то изменилось: наше правительство и многие другие европейские правительства (например, Германии) присоединились к инициативе. Если каждое европейское правительство начнет действовать быстро, мы сможем сделать перехватчики до конца этого года", – сказал главный конструктор.

"Все зависит от скорости действий европейских бюрократий", – добавил он.

Штилерман рассказал, что из-за войны Киев отменил ряд обременительных правил, и теперь украинские компании могут тестировать оружие гораздо быстрее, чем их европейские коллеги.

"Сколько месяцев вам придется потратить на это в Европе? Возможно, от шести месяцев до года. Нам нужен один день", – сравнил сроки эксперт.

По его словам, Fire Point сейчас ожидает одобрения европейских правительств на начало испытаний своих ракет-перехватчиков.

Кроме того, Fire Point намерена начать летные испытания своей новой баллистической ракеты FP-9, способной нести 800-килограммовую боеголовку на расстояние до 850 км, уже этим летом. Штилерман рассчитывает, что боевые испытания состоятся к осени.

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