Украина вынуждена готовить специалистов по разминированию по ускоренной процедуре: с чем это связано

Украина значительно увеличивает штатную численность пиротехнических подразделений ГСЧС и вынуждена готовить специалистов-разминировщиков по ускоренной программе. Эта тенденция наблюдается с начала полномасштабного российского вторжения и связана с масштабами загрязнения территории взрывоопасными предметами.

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Об этом рассказал Юрий Богурский, начальник Управления образования, науки и спорта Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. В интервью "Укринформу" он пояснил: речь идет об ускоренных курсах подготовки для специалистов, которые уже имеют техническое образование.

"В результате вооруженной агрессии Российской Федерации Украина, к сожалению, стала одной из самых загрязненных взрывоопасными предметами стран в мире.

Начиная с 2022 года, правительство Украины значительно увеличивает штатную численность пиротехнических подразделений ГСЧС. В связи с чрезвычайно большой потребностью и ограниченным временем на ее обеспечение, было принято решение о специализации специалистов ГСЧС, которые имеют техническое образование, по ускоренным специальным курсам", – сообщил Богурский.

Благодаря этому подходу за время полномасштабной войны (по состоянию на начало июля 2025-го) учебные заведения из системы ГСЧС уже подготовили более 1500 специалистов для пиротехнических подразделений.

Также созданы дополнительные курсы специализации, на которых спасатели получают навыки реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с выбросами химически опасных веществ и радиации.

"С целью защиты сотрудников ГСЧС (работающих в прифронтовых регионах) от ударов вражеских беспилотных летательных аппаратов, введено обучение для приобретения навыков пользования радиоэлектронной разведкой и радиоэлектронной борьбой. На сегодня в подразделениях ГСЧС широко применяют беспилотные системы и роботизированные комплексы, что позволяет минимизировать риски травмирования и гибели спасателей ГСЧС при выполнении задач в условиях боевых действий и при разминировании территорий", – добавил Богурский.

Как писал OBOZ.UA, В Украине, по данным Организации Объединенных Наций, более 20% территорий потенциально загрязнены минами и другими опасными предметами. Кроме очевидной проблемы непосредственно для Украины, это также проблема, которая так или иначе касается всего мира – прежде всего потому, что она влияет на глобальные цены на продовольствие и энергоносители, заявили в ООН.

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