"Украина является щитом Европы": Резников объяснил, почему Россию нужно остановить, и указал на последствия войны

Победа Украины в войне, развязанной Россией, в интересах Европы, потому что наши воины "уничтожают военную силу, которая нацелилась на европейские ценности и свободы". Это не локальный конфликт, а "столкновение между цивилизациями", результаты которого будут иметь последствия для всего мира.

Видео дня

С соответствующими заявлениями на European Defence & Security Summit выступил министр обороны Украины Алексей Резников, передает "Суспільне". "Украина является щитом Европы к востоку от российской угрозы", – сказал он.

Глава оборонного ведомства страны указал, что многие вообще считали невозможной войну подобного масштаба в Европе. Некоторые государства разоружали свои армии в обмен на российский газ, не обращали должного внимание на потребности обороны.

"США стали главным донором безопасности Европы. В то же время Европа развила критическую зависимость от Москвы", – напомнил он.

"Кремлю выдали ордер на арест за похищение тысяч украинских детей. Однако Россия имеет право вето (в Совбезе Организации Объединенных Наций. – Ред.) по международным делам. Это отличная иллюстрация того, что механизм ООН в его нынешнем виде не отвечает глобальным вызовам безопасности", – заявил Резников.

Помимо этого, Москва позволяет себе открытый ядерный шантаж и это "последний гвоздь в гроб еще одного компонента глобальной архитектуры безопасности".

"Наша война с Россией – это не локальное столкновение. Нет локального решения – тактики или территориального изменения – которое бы положило конец этой войне. На самом деле это столкновение между цивилизациями, и его результаты будут иметь последствия для всего мира. Если российская агрессия хоть в какой-то мере удастся, это придаст сил каждому режиму, заинтересованному в применении силы, чтобы добиться своего. Поэтому в лучших интересах Европы победа Украины", – подчеркнул министр.

По его мнению, Украина сейчас выполняет ту миссию, для которой была создана НАТО. Наша страна в будущем должна стать членом Североатлантического Альянса, этому нет альтернативы.

"Балтийское море станет внутренним морем НАТО. Нет никакой реальной альтернативы тому, чтобы Черное море также стало морем НАТО", – добавил глава МО.

Как писал OBOZREVATEL:

– 10 мая на заседании Военного комитета Североатлантического Альянса руководители обороны стран-членов НАТО подтвердили свою поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии.

– Ранее бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон заявила, что международное сообщество должно помочь Украине накануне ее ожидаемого контрнаступления. Она призвала страны-члены НАТО нарастить темпы и масштабы военной помощи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!