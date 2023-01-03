Украина за 10 месяцев создала цифровую сеть управления войсками, над которой США работали десятилетия – WSJ

За десять месяцев полномасштабной войны с РФ Украина смогла создать импровизированную цифровую сеть для координации войск на поле боя. Похожая система есть у Соединенных Штатов Америки, Пентагон потратил на ее создание десятилетия и миллиарды долларов.

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Об этом пишет газета The Wall Street Journal. "Импровизированная сеть Киева из беспилотников, бойцов и оружия, связанных через спутниковую связь и специальное программное обеспечение, дает солдатам уровень разведки, координации и точности, позволяющий маневрировать вокруг массивных, но неуклюжих армий России", – сказано в статье.

Одним из элементов успеха Украины является то, что разные военные подразделения и украинские технологические компании работают над собственными новыми военными технологиями. Такой подход "снизу-вверх" местами больше похож на "ряд гаражей в Кремниевой долине", чем на проект, финансируемый Пентагоном.

Так, украинские военные модифицируют дроны с помощью ремней, позволяющих дистанционно сбрасывать гранаты на позиции противника. Украинские программисты обновили систему Delta, которую используют Силы обороны Украины. Благодаря ей командиры на местах получают разведывательные данные с поля боя в режиме реального времени. Информация поступает с беспилотников и от корректировщиков, находящихся на временно оккупированных территориях.

Также известно, что одна украинская компания создает дистанционно управляемые электромобили, на которые можно установить тяжелые пулеметы или другой груз.

"К полноценной войне враг готовился 20 лет. Мы совершили технологический скачок за 10 месяцев. И мы четко понимаем, что все инновации впереди. Все это возможно благодаря героизму украинской армии", – писал в Twitter министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Отмечается, что успех Украины в создании виртуальной системы командования дает ценные уроки для Запада. В частности, пример украинцев показывает, что необходимо экспериментировать и привлекать невоенных экспертов.

Один из собеседников издания говорит, что бюрократические западные военные "слишком медленные и тяжелые" для того, чтобы быстро применять новые технические решения для решения проблем на поле боя.

"Нашей новой мантрой должно быть "как быть украинцем", – сказал Брэд Хелси, инженер и бывший офицер специального назначения США.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в защите от российской агрессии активно использует базирующуюся на американских технологиях систему управления полем боя Palantir. Доступ к возможностям этой информационной платформы с искусственным интеллектом дает украинской армии преимущество, сравнимое с наличием тактического ядерного оружия.

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