Украина заключила соглашения с Данией на закупку оружия на полмиллиарда евро: что известно

Дания оплатит для Украины закупку оружия и военной техники у украинских оборонных предприятий. Договоренности касаются общей суммы примерно в 535 миллионов евро.

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Ряд имплементационных соглашений с министерством обороны Дании заключило украинское МО, а также министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности нашей страны. Эти документы финализуют договоренности, зафиксированные в Письме о намерениях, подписанном в конце сентября в Киеве, объяснила пресс-служба оборонного ведомства.

Благодаря этому отечественные предприятия ОПК (как государственные, так и частные) поставят ВСУ самоходные артиллерийские установки, ударные беспилотники, противотанковое оружие, ракетное вооружение, сообщил директор Департамента политики закупок Глеб Каневский.

Заместитель главы МО Дмитрий Клименков отметил, что Дания первой начала закупку вооружения непосредственно у наших оборонных предприятий.

"Искренне благодарна датскому правительству и всему народу за неизменную и последовательную поддержку. Мы ценим, что Дания показывает пример в развитии оборонного комплекса Украины. Это позволит ускорить поставки необходимого вооружения нашим военным, в то же время укрепляя украинскую экономику в условиях российской агрессии. Для нас очень важно иметь такого надежного союзника, как Дания", – поблагодарила замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр.

Добавим: благодаря "датской модели", которая предусматривает прямое финансирование производителей, Украина уже получила 50 миллионов евро. За эти средства было профинансировано производство самоходных артиллерийских установок "Богдана" для ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, на саммите в Будапеште 7 ноября премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что Европа должна больше поддерживать Украину. И что в этом вопросе она согласна с избранным главой США Дональдом Трампом.

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