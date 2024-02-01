Украина заявила о 'критической' нехватке артиллерийских снарядов и обратилась к союзникам с призывом: в Bloomberg раскрыли детали

Украина сообщила союзникам, что столкнулась с критической нехваткой артиллерийских снарядов. Это обусловлено тем, что Россия ежедневно разворачивает на передовой в три раза больше огневых средств.

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Министр обороны Рустем Умеров написал письмо своим коллегам из Евросоюза с просьбой о помощи, сообщил Bloomberg. Согласно документу, Украина не в состоянии выпускать более 2000 снарядов в день по линии фронта, простирающейся на 1500 километров. Это меньше трети боеприпасов, используемых Россией.

Умеров добавил, что дефицит оружия с каждым днем растет, и сейчас Украине нужно 200 тысяч 155 мм снарядов в месяц. По оценкам Эстонии, Москва может получить вдвое больше снарядов, ведь из Северной Кореи их поступит около миллиона.

"Обычно побеждает та сторона, у которой больше всего боеприпасов для боя", — написал Умеров и призвал союзников из ЕС сделать больше, чтобы выполнить свое обещание поставить миллион артиллерийских снарядов. ЕС сообщил, что надаст Украине лишь половину обещанных снарядов до крайнего срока в марте, а еще почти 600 000 снарядов – до конца года.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина может получить новые российские системы ПВО С-400 от Турции. В США заявили, что не прочь вернуть Турцию в программу получения истребителей F-35, но назвали важное условие, которое полностью касается Украины. Если Анкара согласится, то не исключено, что ВСУ неожиданно усилятся новыми российскими зенитными ракетными комплексами С-400 ("Триумф").

Также мы писали, что заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд во время визита в Киев сказала, что Вашингтон продолжает предоставлять Украине новые системы вооружения, в том числе легкие авиационные бомбы. Эти бомбы, по ее словам, уже направляются на передовую.

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