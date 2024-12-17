Украине и Европе нужна не пауза в боевых действиях, а настоящий мир, – Зеленский

После официального вступления Дональда Трампа в должность президента США, по всей видимости, будут активизированы усилия, чтобы остановить войну России против Украины. И нашей стране, и всей Европе "нужна не просто пауза в боевых действиях, что-то временное или неуверенное", а нужна сильная общая позиция всех партнеров и настоящий мир.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 17 декабря во Львове, на совместной с премьер-министром Польши Дональдом Туском пресс-конференции. Видео встречи с главой правительства соседней страны Зеленский поделился в Telegram.

Он отметил, что настоящий "мир благодаря силе может быть обеспечен".

Президент поблагодарил Польшу за готовность помогать Украине и помощь, которая уже была оказана с первых дней полномасштабной войны и за все годы независимости. Есть уже 45-й пакет военной поддержки, который уже в работе, подчеркнул он.

Варшава также поддерживает наше стремление вступить в НАТО. "Польша понимает, как важно в нашей части Европы, чтобы безопасность была действительно гарантирована и чтобы не было никакой геополитической неопределенности", – указал глава государства.

Зеленский проинформировал, что во время переговоров с Туском речь шла в том числе о сотрудничестве по поставкам оружия.

"У нас был очень продуктивный разговор. Наши отношения стабильны в столь непростое время", – отметил президент.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Дональд Туск заявил, что переговоры между Киевом и Москвой могут начаться уже этой зимой. По его словам, Варшава будет играть важную роль в этом процессе в связи с тем, что с 1 января страна будет председательствовать в Европейском Союзе.

– Президент Владимир Зеленский, посетив Львов 17 декабря, почтил память погибших украинских воинов и возложил цветы на могилы защитников на Марсовом поле.

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