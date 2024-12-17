'Отдали свою жизнь ради нашей независимости': Зеленский на Марсовом поле во Львове почтил память погибших воинов. Фото

Президент Владимир Зеленский почтил память украинских воинов, погибших в борьбе за независимость страны. Глава государства возложил цветы к могилам защитников на Марсовом поле во Львове.

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Гарант отметил, что украинские воины отдали свои жизни ради нашей независимости. Об этом президент заявил в своем Telegram-канале.

Президент возложил цветы на могилы павших воинов на Марсовом поле Лычаковского кладбища, где с апреля 2022 года хоронят защитников и защитниц Украины, погибших в боях с российскими оккупантами.

"Львов. Марсовое поле. Вечный почет и благодарность украинским воинам, отдавшим свою жизнь ради нашей независимости", – отметил глава государства.

Напомним, в боях на Курщине погиб военный из Хмельнитчины Иван Каламарчук. Герою было 36 лет.

Ранее сообщалось, что на фронте в Луганской области погиб военнослужащий Андрей Марчий с Тернопольщины. Лишь несколько месяцев назад он встал в ряды ВСУ, где с 18 лет служит его старший сын.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 ноября в Тернопольской области простились с младшим лейтенантом Виктором Кащуком, погибшим на передовой. Воину было 42 года, он был командиром взвода одной из воинских частей.

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