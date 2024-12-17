Отдал жизнь за Украину: в боях на Луганщине погиб защитник с Тернопольщины. Фото

На фронте в Луганской области погиб военнослужащий Андрей Марчий с Тернопольщины. Лишь несколько месяцев назад он встал в ряды ВСУ, где с 18 лет служит его старший сын.

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Защитнику навеки осталось 44 года. О потере сообщила Заводская территориальная громада Чортковского района.

Марчий Андрей Васильевич, 1980 г. р., был уроженцем села Шманьковчики. В свое время окончил Чертковское высшее профессиональное училище. Работал тоже в районном центре.

"Андрей навсегда останется в нашей памяти как мужественный, преданный сын Украины, до последнего дыхания защищавший родную землю от врага… Пусть Господь примет его светлую душу и поселит в месте, где покоятся праведные. Вечная память!" – отметили в профучилище.

В ряды войск мужчина встал в сентябре этого года. Издание "Чертков City" написало, что мужчина присоединился к ВСУ, где с 18-летнего возраста служит его старший сын, уже третий год защищая Украину от врага.

Жизнь воина оборвалась 15 декабря 2024 года во время ведения боевых действий в районе населенного пункта Невское Луганской области. В начале января ему исполнилось бы 45 лет.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким по поводу непоправимой беды. О дате и времени встречи погибшего защитника будет сообщено дополнительно", – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 ноября в Тернопольской области простились с младшим лейтенантом Виктором Кащуком, погибшим на передовой. Воину было 42 года, он был командиром взвода одной из воинских частей.

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