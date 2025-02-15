Украине не дали сверхважную технологию: WSJ назвало причину катастрофы F-16, в которой погиб Алексей Месь

Катастрофа истребителя F-16 летом 2024 года, в которой погиб пилот Алексей Месь, могла произойти из-за отсутствия сверхважной технологии. Речь идет о тактической сети под названием Link 16, которая позволяет распознавать в небе свои и вражеские цели.

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Поэтому не исключено, что в украинский F-16 могла попасть ракета-перехватчик из другого истребителя или из зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Член редакционной коллегии издания Джиллиан Кей Мельхиор утверждает, что администрация бывшего президента США Джо Байдена не предоставила Украине технологию Link 16 для распознавания своих и чужих в воздушном бою. Поэтому F-16 летом 2024 года могли сбили "дружественным огнем".

По предварительным данным, на момент прибытия в Украину истребителей F-16 ни они, ни ЗРК Patriot не были оборудованы системой Link 16. Американские специалисты якобы не позаботились о работе этой системы, потому что США тогда не планировали в ближайшем будущем передавать Украине истребители F-16. Однако даже когда эти истребители появились в украинском небе, технологию распознавания не вернули в технику. Также сообщается, что сейчас американцы прилагают усилия для исправления этой проблемы.

Тактическая сеть Link 16 используется для обмена данными о воздушной обстановке США и странами НАТО. Она является одной из составных частей семейства тактических сетей передачи данных TADIL. Это коммуникационная, навигационная и идентификационная система, которая поддерживает обмен данных между тактическим командованием, самолётами, кораблями и наземными подразделениями.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ показали истребитель F-16, который работал в районе линии боевого столкновения. На фото можно рассмотреть топливные баки самолета и его вооружение.

Ранее сообщалось, что в Украину прибыли первые французские самолеты Mirage 2000. Теперь они встанут на защиту украинского неба, управляемые пилотами Вооруженных сил, которые прошли подготовку во Франции.

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