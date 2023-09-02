Украине нужно оружие, а не бесплатные американские советы, – аналитик WSJ

Для того, чтобы Украине удалось разгромить российскую оккупационную армию и выгнать ее со своей территории, США нужно усилить военную помощь Киеву. Вашингтону необходимо снабжать страну критически важным вооружением, а не бесплатными военными советами.

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Об этом в своей авторской колонке для WSJ написал президент Йорктаунского института, бывший офицер военного флота и функционер Пентагона Сет Кропси. Он отметил, что комментарии западных СМИ относительно контрнаступления Украины недостаточны из-за отсутствия оперативного опыта.

"После распада СССР военные США и России прекратили интеллектуальный анализ боевых действий, поскольку у них обоих не было опытных противников. Обе армии начали концентрироваться на политике, пропаганде и интеграции технологических изменений для облегчения военной мощи", – утверждает автор.

Теперь же ошибочный анализ боевых действий подрывает ход войны в Украине.

Кропси раскритиковал мнение некоторых американских военных, согласно которому ВСУ должны сконцентрировать свои усилия на одном ключевом городе Запорожского направления. Он отметил, что считает нынешнюю украинскую стратегию истощения врага и растяжения российских войск по всей линии фронта оправданной.

"Попытка прорыва без манипулирования расположением российских сил была бы катастрофической, независимо от того, сколько западных голосов требовали наступления в американском стиле", – пишет Кропси.

"Если бы Украина прислушалась к советам, которые американцы передали через Washington Post и New York Times, она бы насадила полдюжины бригад на мощную российскую оборону, позволила бы России сконцентрировать свои собственные резервы и увидела бы, как ее боевая мощь была бы стерта за несколько дней", – пишет Кропси.

Он отметил, что украинской армии нужно дальнобойное оружие, больше артиллерии и беспилотников. Уже в октябре у Украины может закончиться запас ракет Storm Shadow и SCALP-EG. Поэтому стране нужны такие дальнобойные ракеты, как например немецкие Taurus.

Также ВСУ необходимо сохранить свое артиллерийское преимущество на передовой. Если Украина не сможет сохранить свое нынешнее преимущество и уничтожать несколько батарей российской артиллерии каждую неделю, ее пехота окажется незащищенной во время наступлений необходимых для зачистки оборонительных позиций.

"Победа Украины – это вопрос не долгосрочной поддержки, а краткосрочных трансферов. Украина должна быть поддержана в течение следующих шести недель, чтобы получить реальный шанс на прорыв, который изменит траекторию войны", – уверен автор.

Как сообщал OBOZREVATEL, США впервые отправят в Украину бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран. Их будут запускать из американских танков Abrams, которые должны быть доставлены в нашу страну в ближайшие недели.

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