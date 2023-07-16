"Ассасин"

Видео дня

На войне, как я уже говорил, всем служится по-разному.

Есть военные, которые служат не в боевых бригадах, а есть те, кто в боевых.

Есть в боевых бригадах боевые подразделения и небоевые.

В боевых подразделениях есть военные, желающие воевать и не желающие.

Далее текст на языке оригинала.

А є такі військові, які крім великого бажання відкинути москалів за кордон, ще й мають вміння дійти до 0.

А ще є такі, які мають бажання... і мають вміння дійти цілими до 0, та ще й вміють вступити в стрілецький бій, вибити з посадки м*скалів, закріпитись, передати позиції іншим і при цьому вижити.

Ассасіна я не знаю в принципі. Я познайомився з ним, коли на своїй броньованій гусеничній техніці добрався туди, де не можна ставати. На ходу мені вкинули його поранене тіло всередину. Броня, отримуючи удари і осколки мін, витягнула нас з зони обстрілу, а я всередині надав Ассасіну медичну допомогу і доставив до стабілізаційного пункту.

Все, що я знаю про Ассасіна, я бачив з допомогою квадрокоптера, як протягом останніх кількох штурмів він вміло вів наступ на полі бою. Захоплював зі своїми побратимами посадку за посадкою. Такій мужності м*скалі не могли протиставити нічого! Простий солдат з непростими вміннями.

Протягом останнього бою одним з таких польових лідерів був "Дід". І як наслідок – нова звільнена посадка. Біжи, москалику, біжи! У нас країна героїв.

Недавно я почув, що Україні потрібні не тільки сміливі герої, які поляжуть за свою Батьківщину. Нам потрібні герої "Ассасіни" (це термін, який перекладається як "Вбивця"). Тобто люди, які мають мужність туди піти, а ще вміння там вижити і ще й орків "вигнати".

Насправді я не люблю військову службу. Але тут є одна робота, від якої я отримую щире задоволення: вивозити після бою вцілілих непоранених героїв, які зробили свою роботу на відмінно!

На цьому відео я роблю свою улюблену роботу! На борту саме той "Дід" про якого вище я писав. З ним група солдат, які отримавши численні контузії, а деякі і численні дрібні поранення в дощ під обстрілами продовжили наступ і відбили у росіян чергову частинку Української землі.

Перемога! Ми повертаємось з перемогою!

Велика складається з таких маленьких.

Слава Україні!