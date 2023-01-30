Украине нужны системы ПВО Patriot и SAMP/T, чтобы сбивать баллистические ракеты оккупантов, – спикер Воздушных сил

Украине нужно получить больше систем противовоздушной обороны для того, чтобы усилить защиту от баллистических и аэродинамических ракет российских оккупантов. Сбивать такие ракеты могут системы SAMP/T и Patriot.

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Об этом в эфире национального телемарафона сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в воскресенье, 29 января. По его словам, украинская армия имеет "большой спектр" вооружения для борьбы с воздушными целями, выпущенными по Украине россиянам.

Однако, это затрудняет освоение этих западных систем, поскольку разные комплексы ПВО требуют разных подходов.

"Нам нужно усилить защиту против аэродинамических и баллистических ракет. Именно SAMP/T вместе с системой Patriot может противостоять таким ракетам как Искандер-М, а также иранским баллистическим ракетам, которые доступны России", – сказал Игнат.

Ранее он рассказал, что российские войска в ходе массированной атаки по Украине 26 января первый раз после длительного перерыва применили ракеты "Кинжал". Гиперзвуковое оружие ударило по объектам в Киеве и Запорожье. По словам Игната, "Кинжалы" имеющимся у ВСУ вооружением сбить нельзя, потому что они летят на гиперзвуковой скорости по баллистической траектории.

Помимо "Кинжалов", страна-агрессор выпустила по Украине ракету Х-55 с имитатором ядерной боевой части. Ее сбили возле столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, испанское издание El Pais сообщило, что Украина хочет получить от партнеров 24 самолета-истребителя. В Воздушных силах не подтвердили и не опровергли эту информацию, посоветовав пользоваться официальными источниками в Украине.

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