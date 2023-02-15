Украине передадут пакет военной помощи более чем на $240 миллионов: в перечне боеприпасы, системы РЭБ и ПВО

Великобритания в ходе заседания министров обороны стран-членов НАТО объявила о создании Международного фонда для поддержки Украины (IFU). К инициативе Лондона присоединились Нидерланды, Норвегия, Швеция, Дания, Исландия и Литва, вместе эти страны собрали 625 миллионов долларов.

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Уже согласован первый пакет вооружений на сумму свыше 240 миллионов долларов, в него войдут запчасти для танков, беспилотники, средства РЭБ и ПВО. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Согласно сообщению, первый пакет военной помощи для Украины, согласованный Великобританией, Нидерландами, Норвегией, Швецией и Данией, а также Исландией и Литвой, внесшими в новый Фонд сотни миллионов долларов, предусматривает широкую номенклатуру товаров военного назначения, в которых крайне нуждается Украина.

"При ожидаемой стоимости более 200 миллионов фунтов стерлингов (около 240 млн долларов. – ред.) первый пакет будет включать в себя жизненно важные возможности в виде артиллерийских боеприпасов, морской разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также запасные части для оборудования, включая украинские танки", – сообщили в МО Британии.

Инициатива Британии нашла серьезный отклик в десятках стран мира. Заявки на удовлетворение потребностей Украины в летальном и нелетальном оборудовании подали как британские поставщики, так и компании из других стран. Свыше 1,5 тысячи предложений по 11 направлениях поступили из 40 стран мира.

Объявляя об инициативе в Брюсселе, министр обороны Британии Бен Уоллес высказал уверенность, что это поможет украинской армии усилиться.

"Этот комплект оборудования обеспечит значительный прирост возможностей Вооруженных Сил Украины и поддержит их способность защищать свою страну. Возглавляемый Великобританией Международный фонд для Украины демонстрирует приверженность Великобритании и наших союзников обеспечению получения Украиной жизненно важной военной помощи, необходимой для защиты от незаконного вторжения России", – заявил Уоллес.

В МО Британии подчеркнули: Соединенное Королевство намерено поддерживать Украину так долго, сколько это будет необходимо. Британия и союзники предоставляют украинским военным оружие и оборудование, обучают их - и готовы усилить поддержку по мере возрастания угроз. Цель партнеров Украины - защитить суверенитет Украины, укрепить ее позиции на будущих переговорах и помочь защититься от агрессии РФ.

В оборонном ведомстве Соединенного Королевства также напомнили, что Британия в 2022 году потратила на военную помощь Украине 2,3 млрд фунтов стерлингов, столько же или больше британское правительство намерено выделить на помощь украинскому государству в текущем году.

С начала года Великобритания уже обязалась предоставить Украине 14 танков Challenger 2, боеприпасы и запчасти к ним, самоходные артиллерийские установки AS90 для повышения дальнобойности Украины, а также сотни ракет ПВО.

Ранее сообщалось, что ранее Уоллес объяснил, как помощь Украине защищает Европу. Удивительное мужество украинцев, усиленное беспрецедентной помощью западных партнеров привело к тому, что "Россия привлекла к войне 97% своих войск". По данным британской разведки, потенциально их боеспособность снижена на 40%, а почти две трети российских танков уничтожены или разбиты, а это имеет прямое влияние на безопасность Европы.