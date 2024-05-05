Украине передадут прототипы артиллерийских снарядов дальностью в 100 км – Rheinmetall

Оборонный концерн Rheinmetall (Германия) в течение 2024 планирует поставить Украине "сотни тысяч" артиллерийских боеприпасов. Среди них будут прототипы снарядов с дальностью 100 километров.

Об этом объявил глава правления Rheinmetall Армин Паппергер, выступая в Индустриальном клубе Дюссельдорфа-Босс, передает Handelsblatt. В частности, в контексте войны РФ против Украины он сказал, что "артиллерия меняет правила" на поле боя и Rheinmetall в этом году должен поставить "сотни тысяч" артиллерийских снарядов для украинской армии.

"Сейчас компания сосредоточена, в частности, на производстве артиллерийских боеприпасов. Артиллерия меняет правила", – заявил Паппергер.

Как отмечает издание, РФ производит большое количество артиллерийских боеприпасов и Украина может лишь ограниченно ответить на атаки из-за нехватки снарядов. И в Европе, и в США мощности по производству артиллерийских боеприпасов в последние годы постепенно сокращались.

"Западный мир не готов к обычной войне", – заявил Паппергер.

До полномасштабного вторжения мощность Rheinmetall составляла около 70 тыс. снарядов в год. В этом году группа DAX уже ожидает 700 тыс. снарядов. В среднесрочной перспективе ожидается 1,1 млн.

Самые современные 155-мм артиллерийские боеприпасы, которые Украина имеет или имела на вооружении, также поступили в Украину благодаря немецкой помощи, но не от Rheinmetall. Это были боеприпасы Vulcano в разных версиях.

В частности, были поставлены Vulcano 155 BER с дальностью полета около 50 км (на видео) и Vulcano 155 GPS/SAL с дальностью полета около 70 км. Всего было поставлено 255 снарядов.

Как сообщал OBOZ.UA, Конгресс США удвоил финансирование на закупку и производство 155-мм артиллерийских снарядов, чтобы пополнить запасы, исчерпанные после поставок в Украину и Израиль. В общей сложности на эти цели выделено до 6 млрд долларов.

Напомним также, к инициативе Чехии по приобретению боеприпасов для Украины присоединились уже 20 стран. Прага нашла более миллиона единиц снарядов, которые можно было бы купить в странах за пределами ЕС, ранее же речь шла о 800 тысячах единиц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!