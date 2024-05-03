США хотят удвоить финансирование закупки 155-мм боеприпасов для Украины и Израиля – Reuters

Конгресс Соединенных Штатов Америки удвоил финансирование на закупку и производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, чтобы пополнить запасы, исчерпанные из-за поставок в Украину и Израиль. В общей сложности на эти цели выделено до 6 миллиардов долларов.

Об этом сообщает международное информагентство Reuters. Спрос на 155-миллиметровые артиллерийские снаряды значительно вырос после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Союзники исчерпали свои запасы, пытаясь оказать помощь Киеву.

"По моим подсчетам, в дополнение мы пригласили около 3,1 млрд долларов на производство 155 единиц продукции и увеличение производства. Похоже, мы получили 6 миллиардов долларов. Так что это, я думаю, вотум доверия, поскольку мы двигаемся к 100 тысячам снарядов в месяц", – главный закупщик оружия для армии США Даг Буш.

В законопроект о дополнительных расходах на сумму 95 миллиардов долларов было включено 3,1 миллиарда долларов для приобретения артиллерийских снарядов и расширения производства. По словам Буша, Штаты планируют увеличить ежемесячный объем производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов до 100 тысяч единиц к лету 2025 года.

Напомним, в армии Соединенных Штатов прогнозируют значительный рост производства 155-мм артиллерийских снарядов – втрое – и выход на такие показатели еще до лета этого года. Это стало возможным благодаря тому, что в США был принят масштабный пакет помощи Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, к чешской инициативе по приобретению боеприпасов Украине по состоянию на сегодняшний день присоединились 20 государств. Прага уже определила более миллиона единиц снарядов, которые можно было бы купить в странах, не входящих в ЕС, – раньше называли цифру в 800 тысяч единиц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!