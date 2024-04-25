В США хотят за год втрое увеличить производство 155-мм снарядов: как это связано с Украиной

В армии Соединенных Штатов прогнозируют значительный рост производства 155-мм артиллерийских снарядов – втрое, и выйти на такие показатели думают еще до лета этого года. Это стало возможным благодаря тому, что в США приняли масштабный пакет помощи Украине.

В Европе производством снарядов руководят частные компании, а правительства только заказывают их и не могут влиять на производство. В США, как сообщает Defense Оne, производством снарядов руководит правительство. И именно правительство расширяет и усовершенствует соответствующие производственные мощности.

"С учетом дополнения, которое, к счастью, было принято 23 апреля, уже к наступающему лету мы достигнем показателей производства 155-мм артиллерийских боеприпасов в 100 тысяч единиц", – цитирует издание слова заместителя начальника штаба армии США генерал-лейтенанта Джеймса Мингуса.

Речь идет о росте производства более чем в три раза (ожидается, что в этом месяце будет произведено всего 30 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм). А если сравнивать с показателями до февраля 2022 года – то шестикратное.

Мингус уточнил, что производство до 100 тысяч снарядов в месяц требует 3,1 миллиарда долларов, которые были заложены в предыдущей версии закона о помощи Украине.

Отмечается, что правительство не только расширяет существующие производственные мощности, но планирует запуск новых в Арканзасе, Канзасе и Техасе. Об этом в прошлом году заявляли в армии США. На то время планировалось только удвоить производство 155-мм снарядов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Чехии Петр Павел заверил, что его страна пытается доставить снаряды Украине "так быстро, как это возможно". Параллельно Европа увеличивает свои мощности по изготовлению БК.

Напомним, к чешской инициативе по приобретению боеприпасов Украине по состоянию на сегодняшний день присоединились 20 государств. Прага уже определила более миллиона единиц снарядов, которые можно было бы купить в странах, не входящих в ЕС, – ранее называлась цифра в 800 тысяч единиц.

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