Украине удалось снизить потери среди военных на 30% благодаря роботизированным комплексам – СМИ

Украине удалось снизить потери среди военнослужащих на передовой на 30% благодаря использованию роботизированных комплексов в боевых подразделениях. Они находятся в большинстве воинских частей и почти полностью осуществляют логистику на расстоянии до 5 километров.

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Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Как отмечается, Центральный научно-исследовательский институт ВСУ провел моделирование, которое показало эффективность применения роботизированных систем.

В частности, они обеспечивают уменьшение потерь личного состава до 30%.

Это уже подтверждено на линии фронта в ходе боевых действий.

Как рассказали в Генштабе, небольшие роботизированные логистические платформы почти полностью осуществляют логистику на расстоянии до 5 км.

Это среди прочего позволяет снабжать защитников пищей, боеприпасами, патронами и эвакуировать раненых.

По словам источника, это происходит в дистанционно-управляемом режиме и не позволяет оккупантам наносить при этом потери защитникам Украины.

Технологические наработки есть в большинстве воинских частей, рассказал представитель Генштаба.

В настоящее время проводится работа по стимулированию такой инновационной деятельности.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае 2024 года президент Владимир Зеленский представил работу боевых роботизированных платформ для усиления украинской армии. "Мы добавляем еще один компонент в помощь людям и ради сохранения жизней – боевые роботизированные платформы", – сообщил тогда он.

В августе украинские военные показали, как используют собак-роботов в качестве разведчиков на восточных направлениях фронта. Робопес может работать до четырех часов и имеет скорость 3,5 м/с, что делает его одним из самых быстрых роботов.

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