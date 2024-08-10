Украинские военные для разведки на фронте используют собак-роботов. Видео

Защитники Украины уже используют собак-роботов в качестве разведчиков на фронте. Такой робопес может работать до четырех часов, имеет грузоподьемность до 8 кг и скорость 3,5 м/с, что делает его одним из самых быстрых роботов.

Видео дня

Видео боевой работы собак-роботов на передовой показали украинские военные. В частности, Силы обороны успешно применяют их на Торецком направлении.

Так, бойцы группы Kurt & Company 28-й отдельной механизированной бригады показали, как их робопес сканирует улицы Торецка, проводя доразведку.

Железных псов трудно обнаружить, а заряда их батареи хватает на время, достаточное для выполнения разведмиссии.

Робот-собака может использоваться и для обнаружения мин и самодельных взрывных устройств, а также для перевозки до семи килограммов боеприпасов или медикаментов в горячие точки на поле боя.

Собаки-роботы – разработка компании Unitree Robotics, модель Go2 Pro, которая была представлена в 2023 году.

Стоимость устройства может составлять от 1600 до 3100 долларов. Оно оснащено множеством датчиков слежения, поэтому легко было адаптировано к военным действиям.

Так, в Украине была представлена модель BAD One, которая должна заменить военных в опасных миссиях, таких как шпионаж за российскими окопами или обнаружение мин.

По словам разработчиков, скрытные и маневренные, робопсы вскоре могут стать бесценным союзником на передовой для украинской армии, которой не хватает людей для отражения российской агрессии, пишет The Kyiv Post.

Благодаря низкой высоте робопсов их трудно обнаружить, они также могут использовать тепловизионную съемку для осмотра траншей противника или внутренних помещений зданий в зонах боевых действий.

"Эта собака ограничивает риск для солдат и повышает оперативные возможности. Это основная функция собаки", – рассказал журналистам оператор робопсов, работающий в британской компании, поставляющей военное оборудование.

Если же робопес вдруг попадет в руки россиян, аварийный выключатель позволит оператору стереть все данные.

Более продвинутую модель BAD Two военные пока не показывают по соображениям безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2024 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что в Украине начинается массовое производство наземных роботов, и уже через несколько месяцев эти "киборги" будут на фронте. Основная цель применения – минимизировать участие человека на поле боя.

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