В Украине стартует массовое производство наземных роботов: Федоров вскрыл детали. Фото

В Украине начинается массовое производство роботизированных наземных платформ, и уже через несколько месяцев эти "киборги" будут на фронте. Основная цель наземных роботов – минимизировать участие человека на поле боя.

Об этом рассказал вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале. Он раскрыл возможности этих роботов.

Разнообразные роботизированные платформы уже опробовали на полигоне и они успешно показали себя. Михаил Федоров опубликовал фото с испытаний.

"Brave1 опробовал на полигоне 50+ комплексов. Испытания проходили платформы-камикадзе, турели, платформы, которые уничтожают позиции и технику россиян, минуют, разминируют, эвакуируют раненых и подвозят боеприпасы на позиции", – рассказал министр.

Федоров добавил, что через несколько месяцев роботы будут на поле боя. По его словам, сотни разных платформ закупят через UNITED24.

"Продолжаем развивать инновации, чтобы Силы обороны могли закупать их", – отметил Федоров.

С помощью наземных роботов уменьшится участие человека на поле боя, и это сохранит жизнь и здоровье украинских воинов.

"Наземные роботизированные комплексы станут следующим геймчейнджером этой войны, которым уже есть дроны. Это асимметричный ответ на количественное превосходство врага", – отметил вице-премьер.

Федоров также добавил, что кластер Brave1 делает все для масштабирования производства роботов, а государство начинает массово закупать их.

"Тот путь, который мы прошли с БПЛА, проходим с роботизированными платформами. Наша задача – производить и улучшать инновации для Сил обороны, а для производителей создавать комфортные условия", – написал он.

По словам министра, на платформе Brave1 зарегистрировано уже более 140 роботизированных систем, 96 из них прошли оборонную экспертизу, 14 разработок кодифицированы по стандартам НАТО.

"Часть из этих роботов уже работает на фронте, такие как турель ШаБля", – добавил министр.

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