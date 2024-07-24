Украинец обратился в суд из-за 17 тыс. штрафа от ТЦК, наложенного за отсутствие военного билета: чем все закончилось

В Винницкой области мужчина получил штраф от ТЦК, поскольку не предъявил свой военно-учетный документ, когда пограничники доставили его в военкомат. Считая постановление ТЦК незаконным, он добился его отмены через суд.

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Об этом говорится в материалах дела 153/1044/24. Согласно им, 4 июля 2024 через "Укрпочту" мужчина получил постановление от 20 июня, которым начальник ТЦК привлек его к административной ответственности по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП и наложил штраф в 17 тыс. грн. пишет "Судебно-юридическая газета".

Мужчина обратился в Ямпольский райсуд Винницкой области с иском об отмене постановления ТЦК.

В обжалованном постановлении ТЦК отмечено, что 11 июня пограничники доставили его в ТЦК. Согласно проверке базы данных систем Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов АИТС "ОБЕРЕГ" установлено, что лицо состоит на военном учете.

Но требование предъявить военно-учетный документ истец не выполнил.

В своем обжаловании он указал: из постановления ТЦК следует, что путем проверки базы данных "Обериг" было установлено, что тот состоит на военном учете. Т.е. ТЦК свидетельствует, что персональные данные истца были получены путем электронного информационного взаимодействия.

Суд отметил, что положения статей 210, 210-1 КУоАП не применяются в случае возможности получения держателем реестра "Оберіг" путем электронного информационного взаимодействия с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами (в том числе публичными), базами (банками) данных, держателями ( распорядителями, администраторами которых являются государственные органы.

Таким образом, ТЦК имела возможность и получила персональные данные истца о том, что последний состоит на военном учете.

Поскольку, по мнению суда, у ответчика не было оснований для привлечения истца к административной ответственности, постановление о штрафе было отменено.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ТЦК рассказали, что не все военнообязанные, обновившие свои данные, автоматически получают повестки. Это зависит от степени пригодности к воинской службе.

В то же время за игнорирование или отказ от повестки предусмотрена ответственность. На нарушителя составляют акт отказа, который направляют в ТЦК. Это, в свою очередь, является основанием для вынесения постановления о совершении правонарушения.

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