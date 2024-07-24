Означает ли обновление данных в ТЦК автоматическое получение повестки: разъяснение

Не все военнообязанные, обновившие свои военно-учетные данные, автоматически получают повестки. Это зависит от степени пригодности к воинской службе.

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Об этом в проекте ТСН "Наблюдательный пост" рассказала представительница ТЦК Лариса Козак. По ее словам, на сегодня данные обновили около 3 миллионов человек и это достаточно большое количество, тогда как потребность в украинской армии для призыва во время мобилизации значительно меньше. Не все эти люди будут призваны в ряды ВСУ.

Напомним, что все военнообязанные граждане Украины должны были обновить свои данные в период с 18 мая по 16 июля 2024 года. После этого обновить данные также можно, но избежать административной ответственности не удастся. Единственной уважительной причиной для несвоевременного обновления данных могла быть болезнь.

Следствием нарушения мобилизационного законодательства станет также невозможность для владельцев автомобилей перерегистрировать транспортные средства через приложение Дія. Военнообязанные не могут этого сделать, если они находятся в розыске или имеют долги по штрафам ТЦК. Дія теперь показывает причины отказа в перерегистрации, что упрощает процесс для пользователей.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 23 июля депутаты Верховной Рады поддержали продолжение военного положения и всеобщей мобилизации. Соответствующие законопроекты в парламент накануне внес президент Украины Владимир Зеленский.

– За игнорирование или отказ от повестки законом предусмотрена ответственность. В таком случае на военнообязанного составляют акт отказа, направляющийся в ТЦК. Это в свою очередь является основанием для вынесения постановления о совершении правонарушения.