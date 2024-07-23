В Украине продлили военное положение и мобилизацию: названы сроки

В Верховной Раде Украины 23 июля поддержали продолжение военного положения и общей мобилизации. Соответствующие законопроекты в парламент накануне внес президент Украины Владимир Зеленский.

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Так, военное положение и мобилизацию продлили до 9 ноября. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

В ВРУ рассмотрели президентские законопроекты о продолжении военного положения (№11433) и мобилизации (11434) в Украине. Они предполагают, что и военное положение, и мобилизация продлятся еще не менее 90 дней после 12 августа, когда истекает срок предыдущего решения.

За продолжение военного положения выступили 339 народных депутатов.

Продление мобилизации на еще 90 дней поддержали 338 народных избранников.

Сначала предложения главы государства единогласно поддержал профильный комитет, а затем – депутаты ВРУ в сессионном зале.

Следовательно, военное положение и мобилизация будут сохраняться до 9 ноября 2024 года.

За эти вопросы украинские депутаты голосовали уже в двенадцатый раз после начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года.

Напомним, 22 июля Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации. Согласно предыдущему решению, они продолжаются до 11 августа 2024 года.