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В Украине продлили военное положение и мобилизацию: названы сроки

Лилия Рагуцкая
War
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В Украине продлили военное положение и мобилизацию: названы сроки

В Верховной Раде Украины 23 июля поддержали продолжение военного положения и общей мобилизации. Соответствующие законопроекты в парламент накануне внес президент Украины Владимир Зеленский.

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Так, военное положение и мобилизацию продлили до 9 ноября. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

В ВРУ рассмотрели президентские законопроекты о продолжении военного положения (№11433) и мобилизации (11434) в Украине. Они предполагают, что и военное положение, и мобилизация продлятся еще не менее 90 дней после 12 августа, когда истекает срок предыдущего решения.

За продолжение военного положения выступили 339 народных депутатов.

В Украине продлили военное положение и мобилизацию: названы сроки

Продление мобилизации на еще 90 дней поддержали 338 народных избранников.

В Украине продлили военное положение и мобилизацию: названы сроки

Сначала предложения главы государства единогласно поддержал профильный комитет, а затем – депутаты ВРУ в сессионном зале.

Следовательно, военное положение и мобилизация будут сохраняться до 9 ноября 2024 года.

За эти вопросы украинские депутаты голосовали уже в двенадцатый раз после начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года.

Напомним, 22 июля Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации. Согласно предыдущему решению, они продолжаются до 11 августа 2024 года.

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