Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации: на какой срок
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду указы о продлении срока действия военного положения и сроке проведения всеобщей мобилизации еще на 90 суток. В настоящее время они продолжаются до 11 августа 2024 года.
Об этом свидетельствует сайт Верховной Рады, где 23 июля были опубликованы карточки соответствующих законопроектов №11 433 и №11 434. Следом за этим состоялось голосование в профильном комитете.
Так, Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки единогласно поддержал оба указа президента на утверждение парламентом: за – 13 голосов.
"Далее нужно 226+ голосов парламента сегодня и подпись президента", – сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Так, действие военного положения и мобилизации расширят снова на 90 дней, то есть до 9 ноября 2024 года. В Украине это будет уже двенадцатое их продолжение с начала полномасштабного вторжения России.
Ограничения и запреты военного положения
Согласно законодательству, военное положение вводится по всей Украине или на отдельных ее территориях, во время него могут вводиться определенные запреты и ограничиваться определенные конституционные права граждан.
Кроме этого, в этот период в Украине могут вводиться:
– комендантский час;
– ограничение свободы передвижения;
– проверка документов, осмотр вещей, автомобилей и жилья;
– запрет на митинги и другие массовые мероприятия;
– запрет военнообязанным изменять место жительства без разрешения военного комиссара;
– эвакуация из районов боевых действий;
– запрет антиукраинских политических партий и организаций;
– охрана и особый режим работы объектов критической инфраструктуры;
– трудовая повинность;
– отчуждение имущества (с выдачей соответствующих документов);
– цензура в СМИ;
– другие меры, предусмотренные нормами международного гуманитарного права.
Во время военного положения государству нельзя менять Конституцию, прекращать полномочия президента, Верховной Рады, Кабинета министров, судей, прокуроров, а также проводить выборы.
Мобилизация в Украине
11 апреля 2024 года депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении закон о мобилизации №10449, предусматривающий значительные изменения в проведении мобилизации, а также наказание для уклоняющихся от исполнения конституционных обязанностей.
Закон официально вступил в силу 18 мая 2024 года. От этой даты военнообязанным гражданам Украины дали 60 суток на обновление военно-учетных данных в ТЦК и СП, ЦНАПах или приложении "Резерв+". Так, более 4 млн мужчин обновили эту информацию, а по меньшей мере 6 млн этого не сделали.
За уклонение от мобилизации во время военного положения в Украине предусмотрены штрафы:
– от 17 000 до 25 500 грн для физлиц;
– до 59 500 грн для юридических лиц.
Если в течение 15 дней штраф не будет уплачен, его сумма удваивается. Если после этого уплаты все равно нет, то дело может быть передано в исполнительную службу, имеющую инструменты воздействия, например блокировку счетов.
Вместе с тем некоторые военнообязанные имеют возможность получить отсрочку от мобилизации. Также есть категории граждан, которых не могут мобилизовать во время военного положения в Украине.
Как сообщал OBOZ.UA, правительство одобрило закон об изменениях в Бюджет 2024, которым были увеличены расходы на оборону на 495,3 млрд грн. В частности, на оплату труда, военную технику и строительство фортификационных сооружений.
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