Кого не могут мобилизовать во время военного положения в Украине: названы все категории

Из-за полномасштабной войны, развязанной Россией, в Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация, в рамках которой подлежат призыву военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Однако есть определенные категории мужчин, которых не могут призвать на службу.

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Адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко в комментарии для СМИ рассказала, кого не могут призвать в ВСУ даже во время мобилизации. Она отметила, что согласно новому закону о мобилизации, не подлежат призыву мужчины младше 25 и старше 60 лет. Эту категорию мужчин могут мобилизовать только по их собственному желанию.

Также высший офицерский состав может служить в ВСУ до 65 лет по собственному желанию.

Эксперт также добавила, что не подлежат мобилизации лица, признанные непригодными к службе по состоянию здоровья и исключенные из военного учета.

Также не призывают в армию женщин – они могут мобилизоваться только по собственному желанию.

По словам адвоката, призыву не подлежат те, кто имеет бронирование на работе или получил отсрочку от службы. Отсрочку можно оформить по разным критериям. Например, если мужчина является опекуном ребенка-сироты, содержит трех собственных детей, преподает в университете и имеет научную степень.

Также мобилизовать не могут брата погибшего на войне. Однако сейчас из документа убрали пункт "неполнородный". Это означает, что брата погибшего, имеющего общего родителя (отца или мать), могут призвать в ВСУ. Однако родного брата погибшего на войне по-прежнему не будут мобилизовывать.

Кроме того, мобилизации не подлежат следующие категории лиц:

Имеющие ребенка в возрасте до 18 лет, если второй родитель ребенка умер, лишенный родительских прав, признан пропавшим без вести;

Мужчины, самостоятельно воспитывающие по крайней мере одного несовершеннолетнего ребенка;

Лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

Родители ребенка, который болеет тяжелыми заболеваниями;

Те, кто содержит совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

Лица, имеющие на содержании ребенка, который до момента усыновления являлся сиротой или лишенной родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

Мужчины, которые постоянно ухаживают за больной женой, ребенком или одним из своих родителей или родителей жены/мужа, если родственник нуждается в постоянном уходе за заключением комиссии учреждения здравоохранения;

Мужчины-опекуны лица, признанного судом недееспособным.

Адвокат также отметила, что мужчин в возрасте до 25 лет мобилизуют только в отдельных случаях.

"Для этого должно быть одно из нескольких оснований. Например, мобилизовать могут, когда человек до 25 лет сам добровольно написал заявление о своей мобилизации, или заключил контракт. Кроме того, мобилизуют мужчину, если раньше он был офицером запаса и заканчивал военную кафедру в университете. Даже если он не достиг 25-летнего возраста, то все равно подлежит мобилизации" – рассказала Екатерина Анищенко.

Под мобилизацию подпадают также те, кто младше 25 лет, если они раньше проходили срочную службу и находятся в запасе.

Как сообщал OBOZ.UA, с 17 июля, к военнообязанным, не обновившим военно-учетные данные, начали применять новые штрафы – от 17 000 до 25 500 грн (вместо 510-850 грн, как это было раньше). В то же время украинцы могут самостоятельно проверить, наложен ли на них штраф через специальную систему Минюста.

Напомним, что в Минобороны Украины рассказали, что в течение двух месяцев после принятия закона о мобилизации почти 4,7 млн военнообязанных украинцев обновили свои учетные данные. Для этого они обращались в ТЦК и СП в Центры предоставления административных услуг (ЦНАП), а также использовали приложение Резерв+.

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