Украинец отказался от мобилизации в ВСУ из-за религии и был приговорен к трем годам тюрьмы: дело получило продолжение

В Украине суд вынес очередной приговор военнообязанному гражданину за уклонение от мобилизации. Согласно решению суда, обвиняемого Дмитрия Зелинского приговорили к трем годам тюрьмы. Однако мужчина оспорил решение сначала в Верховном Суде, но не добившись желаемого результата, дело дошло до Конституционного Суда Украины.

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Обвиняемый отметил, что готов проходит альтернативную службу, так как не может использовать оружие из-за своих религиозных убеждений. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Решение о невозможности прохождения военной службы мужчина обосновал религиозными убеждениями. По его словам, он уже более 20 лет принадлежит к христианскому сообществу Церкви Адвентистов Седьмого Дня. Также он объяснил, что извещал орган досудебного расследования о таких обстоятельствах и предоставил соответствующие подтверждающие документы, выражая при этом желание проходить альтернативную невоенную службу.

Суд первой инстанции признал мужчину невиновным и оправдал из-за отсутствия в его действиях состава уголовного преступления. Однако апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора. Суд вынес приговор, которым признал Зелинского виновным в совершении уголовного правонарушения, определенного статьей 336 Кодекса, и назначил ему наказание в виде 3 лет тюрьмы.

Это решение обвиняемый пытался обжаловать в Верховному Суде, однако там ответили, что право исповедовать свою религию или убеждение не является абсолютным и может быть ограничено. Поэтому дело дошло до Конституционного Суда.

Мужчина в суде заявил, что конституционное право на свободу мировоззрения и вероисповедания охватывает право на альтернативную невоенную службу. Также он отметил, что норма части четвертой статьи 35 Конституции Украины касается выполнения воинского долга в целом. То есть альтернативная невоенная служба должна вводиться вместо прохождения всех видов военной службы, а не только срочной.

После исследования материалов дела на открытой части пленарного заседания Второй сенат Конституционного Суда перешел в закрытую часть пленарного заседания для принятия решения.

Напомним, в Кривом Роге мужчину приговорили к испытательному сроку за двукратный отказ от повестки и уклонение от мобилизации. На суде он признал свою вину и раскаялся.

Ранее сообщалось, что в приложении Дія почти месяц не будет работать функция бронирования от мобилизации работников некоторых предприятий. Ее временно закрыли до 15 ноября. До этого времени будет продолжаться аудит уже забронированных военнообязанных.

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