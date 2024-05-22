В Кривом Роге мужчина дважды отказался от повесток 'из-за болезней': какое решение принял суд

В Кривом Роге мужчину приговорили к испытательному сроку за двукратный отказ от повестки и уклонение от мобилизации. На суде он признал свою вину и раскаялся.

Об этом говорится в приговоре Ингулецкого районного суда Кривого Рога. Согласно данным суда, 14 января 2024 года он был признан ограниченно пригодным к военной службе.

Позже ему пытались вручить повестку, но житель Кривого Рога отказался ее принять. В феврале ему повторно принесли повестку, но он снова отказался ее взять.

На суде мужчина признал свою вину и пояснил, что "уклонился от призыва, поскольку он ограничено пригодный, имеет заболевания глаз и другие болезни, и никогда не служил в ВСУ".

В материалах суда отмечено, что у него есть следующие заболевания: шейный остеохондроз, периферическая дегенерация сетчатки (улиточная) с ретиношизосом, ограниченная лазер коагулятами, миопия с астигматизмом.

Суд признал жителя Кривого Рога виновным по статье 336 УК и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы. Однако на основании ст.75 УК Украины наказание в виде лишения свободы было заменено на 1 год испытательного срока.

Соответствующий приговор может быть обжалован в Днепровском апелляционном суде в течение 30 дней со дня получения копии приговора участниками судебного производства.

Ранее сообщалось, что в Дрогобычском районе Львовской области было осуждено мужчину на три года лишения свободы за уклонение от военного призыва. 29-летний житель не явился в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, когда получил повестку.

Напомним, что ранее во Львовской области мужчина уклонился от мобилизации и на суде пожаловался на "устрашение". По словам подсудимого, представители ТЦК похитили его по дороге на работу и заставили подписать документы. Впоследствии ВЛК признала его пригодным к военной службе 8 февраля 2023 года. На следующий день он должен был явиться в ТЦК для отправки на фронт, однако мужчина уклонился от мобилизации.