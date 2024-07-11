Украинец устроил велопробег от Лондона до Львова ради сбора средств для Третьей штурмовой: как приобщиться к помощи

19-летний украинец Илья Боба, отец которого воюет, защищая Украину, возвращается из-за границы домой, превратив свою дорогу в благотворительную акцию. Парень устроил велопробег под названием Ride to Ukraine, во время которого преодолеет путь из Лондона во Львов, чтобы собрать средства для Третьей штурмовой бригады. Его цель – собрать 400 000 гривен.

Видео дня

О благотворительном велопутешествии Илья рассказал в соцсетях. Его поддержал отец с фронта, который перепостил ссылку сына, призвав таким образом задонатить для ВСУ.

"Малый запустил благотворительный проект по поддержке Украины и ВСУ. Велопробег Лондон – Львов", – сообщил отец Ильи Александр Хабло.

Илья начал свой путь 9 июля. Он проедет 3800 километров, чтобы собрать средства на модернизацию транспорта одного из подразделений 3-й отдельной штурмовой бригады, а именно установку бронированных модулей на боевую машину.

Велопутешествие продлится ориентировочно 40-45 дней, активист пересечет границу 9 стран и проедет по 26 городам мира. За это время юноша хочет собрать желаемые 400 тысяч гривен.

"Однако даже если мы соберем 100 000 гривен, это уже будет хороший результат", – отметил активист.

Илья уже рассказал в соцсетях о своем первом дне заезда. Активист преодолел 146 километров, проехав от Лондона до Дувра (город и порт в Великобритании). А потом паромом добрался до французского городка Кале.

"Начало велопробега достаточно насыщенное, но впереди еще почти 40 таких дней", – написал Илья.

О необходимости модернизации транспорта, а именно установки бронированных модулей заявили и сами бойцы 3 ОШБр. В своем видеообращении защитники призвали поддержать благотворительный проект Ride to Ukraine.

Присоединиться к сбору средств могут все, у кого есть возможность и желание приблизить победу и поддержать тех, кто сейчас стоит на защите нашей страны.

Сделать это можно по реквизитам:

Номер карты банки: 5375411220481191

PayPal: [email protected] (При переводе средств на РаyРаl указывайте в комментарии "Ride to Ukraine")

Как сообщал OBOZ.UA, после российского ракетного удара по киевской больнице "Охматдет" сбор средств на помощь медучреждению организовал венгерский политик Петер Мадяр. Политик – главный оппонент премьер-министра страны Виктора Орбана.

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