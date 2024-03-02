Украинская аэроразведка подорвала склад боеприпасов оккупантов в Олешках: горело и детонировало всю ночь

Украинская аэроразведка подорвала склад с боеприпасами российских войск во временно оккупированных Олешках Херсонской области. Видео с филигранным попаданием аэроразведчиков появилось в сети.

Соответствующие кадры опубликовали в Telegram-канале Сил обороны юга Украины. По данным разведки, российские войска устроили склад боекомплекта в помещении промышленного назначения в городе Олешки.

По оккупантам отработали аэроразведчики 11 бригады им. Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины. После точного поражения на складе вспыхнул пожар.

По разным источникам, масштабный пожар с детонацией боеприпасов продолжался всю ночь до утра.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму около 14:30 пятницы, 1 марта, прогремели мощные взрывы. В Севастополе, Евпатории и Саках была объявлена воздушная тревога, оккупанты подняли дымовую завесу над Севастопольской бухтой. Крымский мост и пункт пропуска "Джанкой" были перекрыты.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее военный эксперт Владислав Селезнев спрогнозировал, что штаб Черноморского флота РФ в Севастополе, разрушенный в результате удара в сентябре 2023 года, оккупанты не будут восстанавливать. Захватчики не в состоянии обеспечить надежную защиту этого здания от украинских атак.

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