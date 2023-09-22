'Украинская бронетехника' поставила ВСУ тысячи дефицитных 122-мм выстрелов

Тысячи новых дефицитных 122-мм осколочно-фугасных артиллерийских выстрелов с полным зарядом сегодня доставлены Вооруженным Силам Украины. "Украинская бронетехника" в кооперации с несколькими странами НАТО продолжает поставлять боеприпасы, крайне необходимые для поддержки украинского контрнаступления.

Об этом рассказали представители украинского частного предприятия оборонно-промышленного комплекса.

"Роль артиллерии в нынешней войне сложно переоценить. Поэтому возможность производить и поставлять артиллерийские боеприпасы для нас в приоритете", – рассказал генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

По его словам, компания работает над увеличением ежемесячных объемов производства артиллерийских боеприпасов. В ближайших планах – нарастить в разы количество 122 мм выстрелов.