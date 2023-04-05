"Украинская бронетехника" возобновила серийное производство минометных выстрелов 60-мм калибра: подробности

В Украине возобновили серийное производство минометных выстрелов калибра 60 мм. Один из наших заводов ВПК впервые в стране использовал подход НАТО и начал изготовлять не мину (когда взрывчатка находится отдельно от корпуса), а именно выстрел.

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Как сообщила на странице в Facebook "Украинская бронетехника", ее 60-мм минометные выстрелы приняты на вооружение еще с конца 2018-го. Серийное производство для нужд украинской армии завод начал в 2019 году.

Теперь, несмотря на полномасштабную войну, серийное производство снова запущено.

Эксперты объяснили, что раньше они делали классические мины постсоветского образца – корпус без установленного патрона и взрывателя. Такие боеприпасы предполагали, что все их составляющие артиллеристы будут вкручивать уже непосредственно на позициях. Это требует больше времени и подготовки.

"Наш минометный выстрел – полностью снаряженный максимальным пороховым зарядом, герметично упакованный в индивидуальный тубус. Его можно использовать сразу на позициях без дополнительной подготовки, что добавляет нашим военным мобильности", – подчеркнула пресс-служба предприятия.

Гендиректор компании Владислав Бельбас отметил, что на сегодня это единственный украинский минометный выстрел, который производится отечественным ВПК.

"К сожалению, с началом полномасштабного вторжения, часть производственных мощностей предприятия была потеряна, часть попала в оккупацию. В настоящее время "Украинская бронетехника", используя принципы распределительного производства, на релокированных площадках возобновила возможности серийного выпуска таких нужных для Сил обороны боеприпасов", – заявил Бельбас.

Согласно информации пресс-службы, "Украинская бронетехника" уже поставила Вооруженным силам Украины более 100 тысяч единиц таких мин (за какой период, не уточняется).

Как писал OBOZREVATEL:

– В конце марта в НАТО заявили, что ВСУ тратят до 7 тысяч снарядов на фронте ежедневно, в то время как РФ – до 20 тысяч в день.

– Недавно Кабмин упростил импорт необходимых для фронта военных товаров и комплектующих. В частности, речь идет о БПЛА и их деталях, чтобы производители дронов стали более независимыми и оперативными.

– Также в нашей стране отменили налог на добавленную стоимость и пошлину на ввоз беспилотников, тепловизоров и раций. Льготный режим будет действовать до конца военного положения, но не дольше чем до 1 января 2024 года.

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