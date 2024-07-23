УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Украинская история состоит из трагедий: на фронте погибли четыре воина из Прикарпатья. Фото

Иванна Шепель
War
2 минуты
2,1 т.
Украинская история состоит из трагедий: на фронте погибли четыре воина из Прикарпатья. Фото

На войне за Украину погибли четверо воинов из Прикарпатья – это Дмитрий Мельник, Владимир Климюк, Богдан Садрук и Юрий Настасюк. Самый младший герой был 1999 года рождения.

Видео дня

Об этом на своей Facebook-странице сообщил глава Пасечнянского громады Андрей Гунда. Двое защитников имеют статус пропавших без вести.

"К сожалению, современная украинская история состоит из трагедий, и уже со времени полномасштабного вторжения российской федерации не счесть в нашей Пасечнянской громаде. Каждая потеря – это огромная боль для всей нашей общины и чем дальше, тем все сильнее болит", – пишет Андрей Гунда.

Так, штаб-сержант Дмитрий Иванович Мельник из села Пасичная, рожденный в 1977 году, получил ранение 17 июля от взрывного устройства, сброшенного противником из беспилотника. Он скончался в больнице 20 июля 2024 года.

Украинская история состоит из трагедий: на фронте погибли четыре воина из Прикарпатья. Фото

Солдат Климюк Владимир Дмитриевич, 1999 года рождения, из села Постоята, получил ранение 17 июля от взрыва вражеской мины и скончался на месте. По состоянию на 20 июля 2024 года он считается пропавшим без вести.

Украинская история состоит из трагедий: на фронте погибли четыре воина из Прикарпатья. Фото

Солдат Богдан Васильевич Садрук, 1988 года, из села Пасичная, пропал без вести 13 июля во время отражения вражеского штурма вблизи населенного пункта Солодкое в Волновахском районе Донецкой области. По состоянию на 20 июля 2024 года он также считается пропавшим без вести.

Украинская история состоит из трагедий: на фронте погибли четыре воина из Прикарпатья. Фото

О четвертом погибшем сообщили в Яремчанском городском совете. Военный Юрий Настасюк из Яремча погиб 22 июля в ходе боевых действий в Луганской области.

"Имеем еще одно трагическое известие для общины. Вчера в Луганской области погиб военный из Яремча Юрий Настасюк. Вечная память Герою! Соболезнования родным и друзьям", – говорится в сообщении.

Украинская история состоит из трагедий: на фронте погибли четыре воина из Прикарпатья. Фото

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб командир стрелкового отделения Полтавщины Андрей Ольховой. У Героя осталась маленькая дочь.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Днепр от полученных во время выполнения боевого задания ранений умер военный из Киевской области Юрий Тихомиров. Жизнь защитника Украины оборвалась 13 июля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!