Украинская история состоит из трагедий: на фронте погибли четыре воина из Прикарпатья. Фото

На войне за Украину погибли четверо воинов из Прикарпатья – это Дмитрий Мельник, Владимир Климюк, Богдан Садрук и Юрий Настасюк. Самый младший герой был 1999 года рождения.

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Об этом на своей Facebook-странице сообщил глава Пасечнянского громады Андрей Гунда. Двое защитников имеют статус пропавших без вести.

"К сожалению, современная украинская история состоит из трагедий, и уже со времени полномасштабного вторжения российской федерации не счесть в нашей Пасечнянской громаде. Каждая потеря – это огромная боль для всей нашей общины и чем дальше, тем все сильнее болит", – пишет Андрей Гунда.

Так, штаб-сержант Дмитрий Иванович Мельник из села Пасичная, рожденный в 1977 году, получил ранение 17 июля от взрывного устройства, сброшенного противником из беспилотника. Он скончался в больнице 20 июля 2024 года.

Солдат Климюк Владимир Дмитриевич, 1999 года рождения, из села Постоята, получил ранение 17 июля от взрыва вражеской мины и скончался на месте. По состоянию на 20 июля 2024 года он считается пропавшим без вести.

Солдат Богдан Васильевич Садрук, 1988 года, из села Пасичная, пропал без вести 13 июля во время отражения вражеского штурма вблизи населенного пункта Солодкое в Волновахском районе Донецкой области. По состоянию на 20 июля 2024 года он также считается пропавшим без вести.

О четвертом погибшем сообщили в Яремчанском городском совете. Военный Юрий Настасюк из Яремча погиб 22 июля в ходе боевых действий в Луганской области.

"Имеем еще одно трагическое известие для общины. Вчера в Луганской области погиб военный из Яремча Юрий Настасюк. Вечная память Герою! Соболезнования родным и друзьям", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб командир стрелкового отделения Полтавщины Андрей Ольховой. У Героя осталась маленькая дочь.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Днепр от полученных во время выполнения боевого задания ранений умер военный из Киевской области Юрий Тихомиров. Жизнь защитника Украины оборвалась 13 июля.

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