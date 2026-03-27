Украинская 'малая' ПВО поставила рекорд в феврале: сколько целей обезвредили

Отечественные дроны-перехватчики эффективно работают против вражеских воздушных целей. В течение февраля украинская "малая" противовоздушная оборона установила новый рекорд.

Видео дня

Об этом сообщили в Минобороны. По статистике ведомства, в феврале перехватчики уничтожили более 10 тысяч вражеских беспилотников самолетного типа. Среди них были дроны "Шахед" и "Гербера".

Напомним, Украина впервые публично продемонстрировала дроны-перехватчики, которые способны сбивать вражеские беспилотники в условиях боевых действий, в ноябре на авиашоу в Дубае. Отечественный производитель БПЛА SkyFall представил свой перехватчик P1-Sun, который производится в больших сериях.

Кроме защиты украинского неба, отечественные БПЛА работают на Ближнем Востоке. США перебросили на Ближний Восток около 10 тысяч дронов-перехватчиков, разработанных при участии украинских инженеров. Их отправили для противодействия атакам иранских беспилотников во время операции США и Израиля против Ирана, которая началась 28 февраля.

Недавно OBOZ.UA сообщал, что украинская компания ОSIRIS AI представила новый дрон-перехватчик UEB-1, ориентированный на борьбу со скоростными воздушными целями. Аппарат использует элементы ИИ и обработку данных в реальном времени.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!