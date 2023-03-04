Украинские артиллеристы показали огонь святой мести по российским оккупантам. Видео

Морпехи из 36-й отдельной бригады морской пехоты днем и ночью уничтожают российских оккупантов. Мощные удары по позициям врага приближают освобождение украинской земли.

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Воины утверждают: без устали ликвидируют захватчиков, потому что испытывают жажду мести, ярость и ненависть к тем, кто пришел уничтожить Украину и украинцев. Впечатляющие кадры боевой работы морпехов показали в Министерстве обороны Украины.

"Реактивная артиллерийская батарея 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского 24/7 зажигает по р*шистам огнем святой мести, ярости и ненависти. Будем и дальше выжигать скрепы русского мира с нашей земли", – обещают артиллеристы.

На кадрах зафиксированы удары реактивной артиллерии морской пехоты днем и ночью. Мощный огонь наносит оккупационным войскам немалые потери.

Напомним, накануне воины ВСУ ликвидировали еще 820 оккупантов, к утру 4 марта общие безвозвратные потери оккупационной армии РФ в живой силе достигли 152 тысяч.

Также 3 марта защитники Украины уничтожили вражеский бомбардировщик Су-34. Интересно, что произошло это над оккупированным с 2014 года городом Енакиево Донецкой области. Поскольку оттуда до линии фронта почти 30 км, сначала российские захватчики предположили, что самолет был сбит в результате "дружественного огня" российского ПВО.

По данным Воздушных сил, один из пилотов вражеского Су-34 погиб сразу, второй находился в тяжелом состоянии. Между тем, пока оккупационная "власть" уверяет, что оба пилота живы, в провоенных российских пабликах уже к вечеру постили фото с Су-34 и подписями типа "Вечного полета, братья".