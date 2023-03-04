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Украинские артиллеристы показали огонь святой мести по российским оккупантам. Видео

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
3,2 т.
Украинские артиллеристы показали огонь святой мести по российским оккупантам. Видео

Морпехи из 36-й отдельной бригады морской пехоты днем и ночью уничтожают российских оккупантов. Мощные удары по позициям врага приближают освобождение украинской земли.

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Воины утверждают: без устали ликвидируют захватчиков, потому что испытывают жажду мести, ярость и ненависть к тем, кто пришел уничтожить Украину и украинцев. Впечатляющие кадры боевой работы морпехов показали в Министерстве обороны Украины.

"Реактивная артиллерийская батарея 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского 24/7 зажигает по р*шистам огнем святой мести, ярости и ненависти. Будем и дальше выжигать скрепы русского мира с нашей земли", – обещают артиллеристы.

На кадрах зафиксированы удары реактивной артиллерии морской пехоты днем и ночью. Мощный огонь наносит оккупационным войскам немалые потери.

Украинские артиллеристы показали огонь святой мести по российским оккупантам. Видео
Украинские артиллеристы показали огонь святой мести по российским оккупантам. Видео
Украинские артиллеристы показали огонь святой мести по российским оккупантам. Видео
Украинские артиллеристы показали огонь святой мести по российским оккупантам. Видео
Украинские артиллеристы показали огонь святой мести по российским оккупантам. Видео
Украинские артиллеристы показали огонь святой мести по российским оккупантам. Видео
Украинские артиллеристы показали огонь святой мести по российским оккупантам. Видео

Напомним, накануне воины ВСУ ликвидировали еще 820 оккупантов, к утру 4 марта общие безвозвратные потери оккупационной армии РФ в живой силе достигли 152 тысяч.

Также 3 марта защитники Украины уничтожили вражеский бомбардировщик Су-34. Интересно, что произошло это над оккупированным с 2014 года городом Енакиево Донецкой области. Поскольку оттуда до линии фронта почти 30 км, сначала российские захватчики предположили, что самолет был сбит в результате "дружественного огня" российского ПВО.

По данным Воздушных сил, один из пилотов вражеского Су-34 погиб сразу, второй находился в тяжелом состоянии. Между тем, пока оккупационная "власть" уверяет, что оба пилота живы, в провоенных российских пабликах уже к вечеру постили фото с Су-34 и подписями типа "Вечного полета, братья".

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