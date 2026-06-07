Украинские артиллеристы разбили группу 'заблудившихся' оккупантов. Видео

Украинские военные нанесли успешный удар по группе российских оккупантов, которые передвигались по лесополосе. Координаты врага оперативно передали артиллеристам после обнаружения с воздуха.

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Это и позволило нанести серии точных ударов и сорвать дальнейшее перемещение противника. О результатах боевой работы сообщила 45 отдельная артиллерийская бригада имени Мирона Тарнавского.

Аэроразведка обнаружила группу российских военных, которые двигались вдоль лесополосы рядом с полем. Операторы беспилотника сопровождали цели и передавали координаты для огневого поражения.

После подтверждения местонахождения противника по определенному району открыла огонь артиллерия 45-й отдельной артиллерийской бригады. Дрон продолжал наблюдение за результатами работы, фиксируя серию точных попаданий среди деревьев и укрытий, где пытались спрятаться оккупанты.

Операция была проведена во взаимодействии с аэроразведкой 54-й отдельной механизированной бригады. Именно благодаря работе беспилотников удалось своевременно обнаружить передвижения противника и скорректировать артиллерийский огонь в режиме реального времени.

Сейчас координация между разведывательными подразделениями и артиллерией остается одним из ключевых факторов успешного уничтожения живой силы противника на передовой.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Лиманском направлении украинские операторы беспилотников уничтожают транспортные средства российских войск, которые используются для подвоза боеприпасов и перемещения личного состава. Поражения осуществляются FPV-дронами по подвижным и замаскированным целям в лесистой местности, где противник пытается скрыть логистику.

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