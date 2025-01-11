Украинские беспилотники атаковали порт Новороссийска: зафиксировано не менее 7 прилетов. Видео

В ночь на субботу, 11 января, в Новороссийске (Краснодарский край РФ) раздавались взрывы. Город атаковали дроны, по которым пыталась работать российская ПВО.

Видео дня

Предварительно, эта работа была не очень успешной, так как в сети сообщали по меньшей мере о семи прилетах в порт Новороссийска. Россияне публиковали кадры "бавовны" в городе.

После взрывов в порту в небо поднимался дым, было видно зарево от пожара.

В соседней Анапе в связи с атакой дронов несколько раз включали сирену.

Напомним, что ранее у россиян возникли сложности с загрузкой "Калибров" на корабле после вынужденного перебазирования флота из Крыма в Новороссийск. Однако по состоянию на ноябрь прошлого года враг уже смог решить эту проблему.

Как сообщал OBOZ.UA, неспокойно было и в оккупированном Россией Крыму. Вечером в пятницу, 10 января, там пожаловались на якобы атаку БПЛА. На полуострове работала ПВО оккупантов, взрывы слышали в нескольких районах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!