Украинские беспилотники поразили военный лагерь бригады армии РФ, которая свирепствовала в Буче. Видео
Силы беспилотных систем ВС Украины отработали по полигону 36-й армии сухопутных войск РФ – именно ее военнослужащие в начале полномасштабного вторжения совершали военные преступления в Буче Киевской области. После дронового обстрела список потерь оккупационного войска пополнился.
О результативных операциях украинских защитников сообщил Роберт Бровди (позывной "Мадьяр"), командующий СБС. В своем Telegram-канале он опубликовал видео нескольких атак БпЛА по противнику.
Что известно об обстреле полигона вражеской 36-й армии
Объект расположен на временно оккупированной территории Запорожской области. В ночь на 30 мая его поразили пилоты 413-го полка "Рейд" при координации новосозданного Центра глубинного поражения СБС. Глубина ударов составляет примерно 100 км от линии боевого соприкосновения.
Сейчас этот полигон используют солдаты 64-й ОМСБР 35А "Приморский Посад" государства-агрессора.
Точные потери живой силы противника уточняются. Пока оперативными данными по 64-й бригаде подтверждены последствия для 31 российского военнослужащего:
- 9 – безвозвратные;
- 9 – санитарные;
- 13 – пропавшие без вести.
"Высоко вероятно [потери] существенно занижены, полигон репал по разведданным при разработке операции от количества червей, но это не имеет значения", – рассказал Бровди.
Другие пораженные цели
Также Силы беспилотных систем провели другие операции, обстреляв:
- полигон 3-й армии "Трехизбенка" в Кряковке на ВОТ Луганской области (операцию провели пилоты 9-го бата "Кайрос" 414-й ОБР "Птицы Мадьяра" на глубине 70 км от ЛБЗ);
- газовое хранилище в населенном пункте Енакиево в Донецкой облости (пилоты 20 ОБР "К-2" СБС);
- вражескую логистику на ВОТ Донецкой и Луганской областей (отряд "13" 414-й отдельной бригады СБС "Птицы Мадьяра").
Как писал OBOZ.UA, во время ночной атаки 30 мая воины Сил беспилотных систем ВСУ также поразили танкер в российском Таганроге. В этом же городе была поражена нефтебаза. А в Феодосии, что в оккупированном Крыму, защитники снова атаковали морской нефтяной терминал, сообщил Роберт "Мадьяр" Бровди.
