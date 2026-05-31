Украинские беспилотники поразили военный лагерь бригады армии РФ, которая свирепствовала в Буче. Видео

Силы беспилотных систем ВС Украины отработали по полигону 36-й армии сухопутных войск РФ – именно ее военнослужащие в начале полномасштабного вторжения совершали военные преступления в Буче Киевской области. После дронового обстрела список потерь оккупационного войска пополнился.

Видео дня

О результативных операциях украинских защитников сообщил Роберт Бровди (позывной "Мадьяр"), командующий СБС. В своем Telegram-канале он опубликовал видео нескольких атак БпЛА по противнику.

Что известно об обстреле полигона вражеской 36-й армии

Объект расположен на временно оккупированной территории Запорожской области. В ночь на 30 мая его поразили пилоты 413-го полка "Рейд" при координации новосозданного Центра глубинного поражения СБС. Глубина ударов составляет примерно 100 км от линии боевого соприкосновения.

Сейчас этот полигон используют солдаты 64-й ОМСБР 35А "Приморский Посад" государства-агрессора.

Точные потери живой силы противника уточняются. Пока оперативными данными по 64-й бригаде подтверждены последствия для 31 российского военнослужащего:

9 – безвозвратные;

9 – санитарные;

13 – пропавшие без вести.

"Высоко вероятно [потери] существенно занижены, полигон репал по разведданным при разработке операции от количества червей, но это не имеет значения", – рассказал Бровди.

Другие пораженные цели

Также Силы беспилотных систем провели другие операции, обстреляв:

полигон 3-й армии "Трехизбенка" в Кряковке на ВОТ Луганской области (операцию провели пилоты 9-го бата "Кайрос" 414-й ОБР "Птицы Мадьяра" на глубине 70 км от ЛБЗ);

газовое хранилище в населенном пункте Енакиево в Донецкой облости (пилоты 20 ОБР "К-2" СБС);

вражескую логистику на ВОТ Донецкой и Луганской областей (отряд "13" 414-й отдельной бригады СБС "Птицы Мадьяра").

Как писал OBOZ.UA, во время ночной атаки 30 мая воины Сил беспилотных систем ВСУ также поразили танкер в российском Таганроге. В этом же городе была поражена нефтебаза. А в Феодосии, что в оккупированном Крыму, защитники снова атаковали морской нефтяной терминал, сообщил Роберт "Мадьяр" Бровди.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!