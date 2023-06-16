Украинские бойцы получили бронированный автомобиль от 'Стального фронта'

Подразделение бригады морской пехоты получило необычный бус с броней третьего класса защиты. До полномасштабной войны он выполнял функции инкассаторской машины, а теперь будет выполнять боевые задания на Донецком направлении. Передала авто компания Метинвест, в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" бизнесмена Рината Ахметова.

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+1 мощный бронированный автомобиль для защитников из 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контрадмирала Михаила Билинского от Метинвеста. Здесь на Донецком направлении Украину защищают настоящие герои. Удачно выполненных операций и тактических задач у этих бойцов – на несколько книг и фильмов. Помогать этим благородным ребятам уместно всегда", – отметил Александр Мироненко.

Как говорят военные, автомобиль будет использоваться для спецсвязи и перевозки важной документации.

"Каждый раз, когда мы получаем какую-то технику или принадлежности, мы становимся сильнее. Помощь, которую нам оказывает Метинвест, позволяет нам выполнять боевые задачи более эффективно и приближать нашу победу", – говорит начальник разведки подразделения бригады Морской пехоты ВСУ с позывным "Инструктор".

Как известно, в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова Метинвест направил в поддержку украинской армии более 2 млрд грн. Компания наладила системную поставку на фронт оборудования, часть из которого закупает за рубежом. Украинское войско уже получило 1200 дронов, что делает Группу одним из крупнейших частных поставщиков беспилотников в армию. Также компания передала 1 700 тепловизоров, 376 автомобилей, в том числе и "скорых". Для заправки техники предоставлено 1,2 млн литров горючего.