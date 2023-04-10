Украинские бойцы получили дроны, старлинки и противогазы от 'Стального фронта'

Украинские бойцы на Авдеевском направлении получили партию необходимой техники и снаряжения – 5 портативных автомобильных раций, 3 средства спутниковой связи Starlink, 5 мощных квадрокоптеров, а также 50 противогазов. Технику и защиту передала компания Метинвест, в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт".

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"В последнее время со стороны русские участились атаки газовыми снарядами, и наши ребята попросили защиту, чтобы эффективнее защищать нашу землю. Поэтому мы привезли им противогазы, а также компьютерную технику и портативные рации", – рассказал оперативный директор Метинвест Александр Мироненко.

Сейчас ребята на передовой нуждаются в средствах связи, а также дронах – ведь с их помощью можно следить за перемещениями врага, а также корректировать огонь артиллерии, защищая жизнь воинов. Поэтому компания передала бойцам очередную партию дронов.

Кроме того, на авдеевскоее и бахмутское направления Метинвест направил уже 170 модульных укрытий из волнистой стали, которые при углублении на 1,5 м под землю способны выдержать обстрел 152-мм снарядами.

Как известно, с 24 февраля 2022 года компания Метинвест направила на помощь стране более 3,1 млрд грн, из которых более 1,6 млрд грн – на нужды армии в рамках "Стального Фронта" Ахметова. Компания передала защитникам уже более 1,2 тысяч дронов: такого количества беспилотников армии не поставляет ни один частный бизнес. Кроме того, Метинвест передал бойцам около 1 700 тепловизоров, 321 автомобиль и "скорые", а для заправки машин предоставлено более 1,1 млн. литров горючего.