Украинские бойцы получили от 'Метинвеста' более 410 автомобилей и 1,2 млн литров горючего

За 16 месяцев полномасштабной войны защитники Украины получили от Группы Метинвест 411 автомобилей разного назначения и 1,2 млн литров горючего. Всего в поддержку военных, в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" бизнесмена Рината Ахметова, компания направила 2 млрд грн.

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Об этом сообщают на сайте "Метинвеста".

В начале полномасштабной войны компания передавала специальную технику для строительства фортификационных сооружений – грузовики, бульдозеры, экскаваторы и самосвалы. Впоследствии Метинвест организовал доставку машин из-за рубежа: компания привозит бойцам пикапы, полноприводные джипы и микроавтобусы, которые помогают быстро передвигаться и на шаг впереди врагов. А для эвакуации раненых компания передает специализированные машины скорой помощи.

Одна из последних партий "скорых" отправилась к военным медикикам ВСУ. Общая стоимость авто 30 автомобилей составила 18 млн грн, автомобили доставили из Италии. Также недавно Метинвест передал Государственной пограничной службе Украины пять пикапов, позволяющих мобильным группам реагирования и мониторинга быстро перемещаться между позициями.

Для заправки машин Метинвест предоставил военным уже 1,2 млн. литров бензина и дизельного горючего. Как известно, специалисты Метинвеста также разработали специальную бронированную сталь: на фронт направили уже более 160 тысяч бронежилетов, изготовленных на предприятиях компании. Также металлурги производят бронированные щиты для операторов крупнокалиберного оружия и защитные элементы для внедорожников, медицинского транспорта и коммунальных служб, работающих на линии огня.

Кроме того, металлопродукция Метинвеста используется и для производства мобильных багги: компания отгрузила Оперативному командованию "Юг" 3,8 тонн проката, которого хватит на комплектацию 10 миниавтомобилей.

Напомним, "Стальной фронт" - это инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова передают помощь защитникам Украины. В частности, бойцы получили от компаний уже более 1,3 тысячи дронов - такого количества беспилотников не поставляет в армию ни один частный бизнес.