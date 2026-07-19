Украинские бойцы устроили грандиозный фейерверк на Харьковском направлении: склад селитры взлетел в воздух

В Харьковской области украинские военные уничтожили склад селитры, вблизи которого оккупанты сосредоточивали личный состав. После удара FPV-дрона произошел мощный взрыв, а последствия поражения и потери противника пока уточняются.

Видео дня

Удар был нанесен на Козачолопанском направлении, в районе населенного пункта Ветеринарное. Кадрами удачной операции поделились бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады.

Аэроразведка выявила, что российские войска перебрасывали пехоту через государственную границу и использовали здания сельскохозяйственного предприятия для продвижения на юг.

В этом районе могло находиться до взвода российских военных. При этом они скапливались вблизи склада с селитрой.

Операторы FPV-дронов 58-й отдельной мотопехотной бригады нанесли удар по складу селитры. После попадания произошел мощный взрыв, который зафиксировали на видео.

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Последствия удара и конкретные потери российских войск на момент публикации уточняются. В то же время военные отмечают, что после взрыва интенсивность радиообмена в этом районе упала до нуля.

Напомним, украинские военные в течение нескольких дней успешно поразили ряд целей российских войск на Харьковском направлении. Среди уничтоженного — тяжелая автомобильная техника, которую оккупанты использовали на линии фронта.

Также OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны Украины сократили численность российской оккупационной армии на 1520 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 428 тыс. 930 человек.

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