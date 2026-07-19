В Харьковской области морпехи за несколько дней уничтожили тяжелую автомобильную технику, пушку и НРК оккупантов. Видео

В течение нескольких днейукраинские военные успешно поразили ряд целей российских войск на Харьковском направлении. Среди уничтоженного — тяжелая автомобильная техника, которую оккупанты использовали на линии фронта.

Видео дня

О результатах боевых действий сообщили в 35-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского. Военные также обнародовали видео с уничтожением техники противника.

Украинские морпехи продолжают эффективно уничтожать военную технику и вооружение российских оккупационных сил в Харьковской области. Подразделения нанесли удары по тяжёлой автомобильной технике, артиллерийской пушке и наземному роботизированному комплексу противника.

В бригаде подчеркнули, что украинские защитники и в дальнейшем методично разрушают материально-техническое обеспечение оккупантов.

Главные истории дня

"За несколько дней в Харьковской области морпехи 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского уничтожили тяжелую автомобильную технику, пушку и НРК оккупантов. Наши подразделения продолжают разрушать логистику и вооружение российских войск непосредственно на линии фронта", — заявили военные.

OBOZ.UA писал:

Силы обороны Украины сократили численность российской оккупационной армии на 1520 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 428 тыс. 930 человек.

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