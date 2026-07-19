В Харьковской области морпехи за несколько дней уничтожили тяжелую автомобильную технику, пушку и НРК оккупантов. Видео
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В течение нескольких днейукраинские военные успешно поразили ряд целей российских войск на Харьковском направлении. Среди уничтоженного — тяжелая автомобильная техника, которую оккупанты использовали на линии фронта.
О результатах боевых действий сообщили в 35-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского. Военные также обнародовали видео с уничтожением техники противника.
Украинские морпехи продолжают эффективно уничтожать военную технику и вооружение российских оккупационных сил в Харьковской области. Подразделения нанесли удары по тяжёлой автомобильной технике, артиллерийской пушке и наземному роботизированному комплексу противника.
В бригаде подчеркнули, что украинские защитники и в дальнейшем методично разрушают материально-техническое обеспечение оккупантов.
"За несколько дней в Харьковской области морпехи 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского уничтожили тяжелую автомобильную технику, пушку и НРК оккупантов. Наши подразделения продолжают разрушать логистику и вооружение российских войск непосредственно на линии фронта", — заявили военные.
OBOZ.UA писал:
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