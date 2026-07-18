Украинские бойцы провели штурм с помощью дронов и наземного робота. Видео

Бойцы 33-го отдельного штурмового полка провели роботизированный штурм с использованием наземного робота и беспилотников. В результате операции украинские военные уничтожили позицию противника и ликвидировали личный состав оккупантов.

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Об этом сообщили в компании DevDroid, которая производит эти БПЛА. Кроме того, украинские военные обнародовали кадры успешной операции.

Во время операции первым к вражеским позициям отправился НРК Droid TW 12.7. С помощью дистанционного управления военные открыли огонь по противнику, не подвергая личный состав опасности.

После работы наземной платформы к выполнению боевой задачи присоединились беспилотники, которые нанесли точные удары по позициям оккупантов. Сочетание наземных и воздушных роботизированных систем позволило провести операцию с минимальным привлечением военнослужащих.

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Что известно о НРК

Droid TW 12.7 разработан украинской компанией DevDroid как разведывательно-ударный наземный комплекс. Он сочетает в себе дистанционное управление, встроенный баллистический вычислитель и алгоритмы искусственного интеллекта. Это позволяет обнаруживать, сопровождать и поражать цели, снижая риски для личного состава.

Комплекс оснащен дистанционно управляемой турелью с пулеметом M2 Browning калибра 12,7 мм. Он предназначен для поражения легкобронированной техники, автомобилей, живой силы противника, а также для ведения огневой поддержки. Кроме того, Droid TW 12.7 может осуществлять дистанционное наблюдение за полем боя благодаря встроенным камерам и системам передачи данных.

Напомним, бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" отразили попытку российских войск проникнуть через государственную границу в Харьковской области. Бойцы также полностью зачистили участок вблизи села Гранов, после чего успешно провели эвакуацию личного состава. Штурмовики удерживали передовые позиции в течение 18 дней.

Также OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны Украины за сутки 16 июля сократили численность российской оккупационной армии на 1370 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 425 тыс. 990 человек.

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