Украинские десантники устроили врагу файер-шоу: видео точных ударов

Николаевские десантники продолжают успешно демилитаризировать российскую оккупационную армию. Тяжелые потери врагу воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады наносят с помощью дронов.

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Благодаря БПЛА десантники из Николаева уничтожили пехоту и бронетехнику противника. Об этом сообщает Telegram-канал Десантно-штурмовых войск ВСУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Украинские защитники зафиксировали на видео, как с помощью дрона был уничтожен личный состав и бронетехника российской армии. Сначала аэроразведка обнаружила место расположение противника, а затем бойцы ВСУ начинают наносить огневое поражение врагу.

Начальник разведки одного из подразделений рассказал, что в случае с уничтожением бронетехники применяется другая схема. В этом случае беспилотник используется для того, чтобы уничтожить поврежденную, но не уничтоженную технику. Это делается для того, чтобы враг не смог ее эвакуировать, отремонтировать и не вернуть в строй.

Напомним, российские оккупанты хотели устроить прорыв позиций николаевских десантников, но все пошло не по плану. Попытка оказалась неудачной, а украинские защитники уничтожили новейший российский танк Т-90 "Прорыв".

Ранее сообщалось, что украинские защитники неустанно продолжают уничтожать российских оккупантов. Армия страны-агрессора терпит потери каждый день, при этом ликвидация захватчиков происходит целыми группами.

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки 4 марта украинские воины ликвидировали 930 российских оккупантов. К утру 5 марта общие безвозвратные потери РФ в живой силе достигли 153 120 человек. Также враг лишился 12 артиллерийских систем, 9 ББМ и 5 танков.