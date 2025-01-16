Украинские десантники взяли в плен 27 военнослужащих врага на Курщине. Видео

Бойцы Десантно-штурмовых войск вместе с побратимами из других подразделений Сил обороны Украины взяли в плен на территории Курщины 27 военнослужащих армии РФ. Среди них оказался и житель временно оккупированного Севастополя (Крым).

Видео дня

Об этом 16 января сообщило командование ДШВ ВСУ. В официальных соцсетях опубликованы видео.

На кадрах показаны офицеры, сержанты и солдаты из мотострелковых подразделений, бригад морской пехоты, воздушно-десантных войск и других воинских частей ВС РФ. В большинстве своем все они – жители разных регионов страны-агрессора России..

"Оказавшись в затруднительной боевой ситуации, они сделали правильный выбор – добровольно сложили оружие, что и спасло им жизнь", – отметили защитники.

Всем из вражеских военных, кто был ранен, сразу была оказана первая медицинская помощь.

Севастополец Евсеенко Андрей Евгеньевич, 25.08.1987 г. н., признался, что служил в рядах 810-й бригады морской пехоты ЧФ РФ (базируется в Севастополе), как и многие его товарищи, тоже попавшие в плен на Курщине. Ранее в сети уже было опубликовано видео, на котором он заявил, мол, подписал контракт с армией оккупанта "из-за больших долгов".

Украинские десантники призвали и других солдат российской армии – не сопротивляться и сдаваться в плен.

"Украинские военные соблюдают все нормы Международного гуманитарного права, и не уничтожают тех, кто решил добровольно сложить оружие", – подчеркнули в командовании ДШВ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее воины Сил обороны Украины в Курщине захватили в плен россиянина, причастного к расстрелу украинских военнопленных. Это 21-летний уроженец Новосибирска Евгений Уланцов из 40-й бригады морской пехоты ВС РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!